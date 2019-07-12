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12.07.2019 16:42«Валенсия» подписала контракт с полузащитником Денисом Черышевым. Как сообщает официальный сайт испанской команды, российский футболист будет выступать за «летучих мышей» до июня 2022 года. В соглашении прописан пункт об отступных в размере € 80 млн
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03.07.2019 21:26Открытым остается вопрос: в какой из европейских клубов перейдет нападающий ЦСКА Федор Чалов. СМИ сегодня написало: Лацио и Валенсия заинтересованы в приобретении Чалова, а завтра напишут что Челси и Порту. Как говорится слухами земля полнится
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08.01.2017 13:30«Валенсия» назначила Воро и уволила Чезаре Пранделли, который руководил командой всего 10 матчей, а потом, по словам руководства, «сдался». Блог «SUBJECTIVE OPINION» нашел пять крутых и свободных тренеров для испанского клуба.2
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