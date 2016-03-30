Гари Невилл уволен!(Аналитика)

Великого игрока и начинающего тренера уволили с Валенсии. P.S пишите свое мнение об этом событии)

Гари,пока!

Сегодня уволен Гари Невилл. Для большинства из вас это больше, чем радость, т.к. он провел у руля команды 16 матчей, продул 8. А выиграл 3 + 5 ничейных результатов.

С одной стороны, виновато рук-во. Зачем они нанимали неопытного Гари, если были варианты. Папа Карло-это безумие, т.к. он не перешел бы в Валенсию в качестве коуча, ему нужны Бавария, МЮ, МС, Барса и т.д. Но были и другие варианты. Например Дэвид Мойес, Жозе Моуринью(который мог бы и согласиться), которые являются опытными тренерами, и могут построить яркие и качественные варианты. А Гари был хорошим аналитиком на ТВ, но благодаря рук-во и НЭС(Нуну Эшпиринту Санту), который ушел, оставив разваленную Валенсию, поэтому неопытному Невиллу было трудно.Люди испортили легенду футбола. #давайтепродолжатьуважатьгарикаклегендуигрок

Но с другой стороны, Гари-единственный вариант, на тот момент, который согласился бы после переговоров на 110% возглавит клуб(новый опыт в жизни), что он в следствии и сделал.

А помните, как САФ начинал сезон в качестве коуча МЮ. Первый сезон-11 место, но рук-во МЮ терпело, и в итоге джекпот(вы и сами знаете), а еще были и 6-место, 13-место и 3-места. А в итоге 13 чемпионств Англии!

Может Гари начал бы с 13-места, а потом прервал гегемонию Барсы, АТМ, Реала? Подумайте, ведь Гари Невилл-воспитанник класса 92(Класс САФа), т.е. он знает, как тренировал САФ, и в итоге Гари сорвал бы джекпот. Не спорю, качество игры-плохое, результаты-плохие. Но подождать 2 сезона, как МЮ терпит ван Гала(Мистер Антирекорд по качеству игры и результату, 5-место в слабеющей АПЛ, с Лестер-лидером и т.д.) может и надо было, мистер ЛИМ!!!#давайтепродолжатьуважатьгарикаклегендуигрок

Вывод: Гари надо было дать время, виноваты игроки, которые вообще не играли(кроме Дэна) и НЭС с Лимом. Лим, ищи тренера, вот Гарда с АВ уволили, бери его)))#давайтепродолжатьуважатьгарикаклегендуигрок

Источники:

https://vk.com/bombardir_ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манчестер_Юнайтед

P.S про что мне писать в следующем блоге) комментируйте, я посмотрю и решу, писать ли мне об этом событии)