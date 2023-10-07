Испанская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке: «Реал» недоволен

Винисиус Жуниор продолжает притягивать к себе скандалы.

На этой неделе вингер «Реала» выступил в суде, где заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

«Валенсия» была возмущена словами бразильца и потребовала публичного опровержения.

«С расизмом нельзя бороться с помощью лжи», – подчеркнули в клубе.

Отреагировала на ситуацию и спортивная газета Superdeporte, издаваемая в Валенсии. Они изобразили Винисиуса с носом Пиноккио на обложке, намекая на лживость его заявления.

В «Реале» это не оценили, раскритиковав авторов обложки: «Жалкая [обложка] – это мягко сказано. Это граничит с криминалом. Свидетеля обвиняют в заявлении без доказательств. Это возмутительно. Газета занимает позицию, граничащую с преступной».

Фото: Superdeporte