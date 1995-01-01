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    Испанская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио на обложке: «Реал» недоволен

    7 октября, 12:13
    Чем бразилец заслужил такое сравнение?

    Винисиус Жуниор продолжает притягивать к себе скандалы.

    На этой неделе вингер «Реала» выступил в суде, где заявил, что расизм на матче с «Валенсией» исходил не от 2-3 человек, а от всего стадиона.

    «Валенсия» была возмущена словами бразильца и потребовала публичного опровержения.

    «С расизмом нельзя бороться с помощью лжи», – подчеркнули в клубе.

    Отреагировала на ситуацию и спортивная газета Superdeporte, издаваемая в Валенсии. Они изобразили Винисиуса с носом Пиноккио на обложке, намекая на лживость его заявления.

    В «Реале» это не оценили, раскритиковав авторов обложки: «Жалкая [обложка] – это мягко сказано. Это граничит с криминалом. Свидетеля обвиняют в заявлении без доказательств. Это возмутительно. Газета занимает позицию, граничащую с преступной».

    Фото: Superdeporte

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3991

      acor94 21 час назад

      Надо было нос сделать чёрным.

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      Рейтинг: +452

      TANNER > acor94 17 часов назад

      надо было с бананом фотку сделать

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