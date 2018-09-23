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28.03.2016 10:00«Врач взял вместо «заморозки» освежитель воздуха. Говорит: «А что, он тоже шипит». Вся жесть второго дивизионаПро низшие лиги в России вспоминают, когда умирает очередной клуб. Болельщики, следящие за РФПЛ и Европой, плохо представляют, как выживают игроки в ПФЛ. На условиях анонимности с «Бомбардиром» встретился игрок второй лиги и рассказал о пьянках, договорняках и прочих «странностях».18
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25.02.2016 12:30Российский футбол часто вводит в депрессию. Особенно грустно становится, когда речь идет о провинции и низших лигах. «Бомбардир» нашел позитив в Иваново, где местный «Текстильщик» вошел в топ-20 клубов страны по посещаемости. Рецепт оказался простой: думать о болельщике, даже если нет денег на фотографа.1