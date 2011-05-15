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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Спартак-2
Новости
€ 150 тыс
Спартак-2 - новости команды
Москва
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
академии "Спартак"
Сайт:
http://spartak.com/main/
Тренер:
Павел Фигон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
Фото
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Фото
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
Фото
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Видео
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Видео
Российский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
Видео
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Спартак» победил свой дубль в товарищеском матче
26 марта
5
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Семья осталась без крова»: у воспитанника «Спартака» сгорел дом
4 марта
2
Фото
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
Фото
«Спартак» переманил футболиста «Динамо»
11 февраля
5
Фото
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Фото
Тренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»
2025.12.31 15:08
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»
2025.11.20 20:44
1
Товарищеский матч. «Спартак» с трудом победил молодежку (3:2)
2025.10.14 14:34
8
Видео
Самый молодой игрок в истории «Спартака-2» отдал ассист в дебютном матче
2025.10.13 19:00
«Спартак» может пополниться экс-сотрудником ЦСКА
2025.10.06 13:33
9
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
2025.09.09 12:27
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
2025.07.31 13:35
4
Фото
«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
2025.07.17 20:30
1
Комбаров покинул «Спартак-2» и пойдет на повышение
2025.07.17 11:42
4
Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»
2025.07.12 20:16
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
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Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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