ЦСКА может подписать защитника «Спартака»

ЦСКА с большой долей вероятности подпишет контракт с правым защитником второй команды «Спартака» Юрием Колединым. Футболист находится на просмотре в расположении красно-синих.

Коледин является воспитанником академии «Зенита». В структуре «Спартака» игрок находится с февраля 2024 года. В московский клуб Коледин перешел из петербургской «Звезды». За основной состав красно-белых в официальных встречах он не играл. За «Спартак-2» провел 20 матчей, забил 1 гол, сделал 10 ассистов.

Коледин также выступал на правах аренды за «Торпедо» и «Сатурн». В этом году провел за подмосковный клуб 10 матчей во Второй лиге, отметился 1 ассистом. Также защитник играл за молодежную и юношеские сборные России.