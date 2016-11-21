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14.11.2016 12:00О крепких объятиях пьяного мужика и Григория Морозова, спровоцированной «Мордовией» революции, «туманном» футболе в Нальчике и невероятном рекорде «Химок» – в обзоре 22 тура ФНЛ от «Бомбардира».1
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24.10.2016 11:30Конфуз «Динамо» в день рождения Яшина, наезд Радимова и зазвездившийся «Енисей». Чем запомнится 18-й тур ФНЛО пожарной машине в Химках, долгожданных победах «Кубани» и «Мордовии», преимуществах «Спартака-2» перед основной командой и важнейшей победе «Шинника» в борьбе за стыки – в обзоре 18 тура ФНЛ.3
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19.09.2016 10:00Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛИз-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».8
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19.08.2016 11:50О судейском скандале на «Арене Химки», командах, затмивших легендарный финал Лиги чемпионов, обвинениях Тихонова в адрес неизвестного волшебника и «севильской» модели в Саранске – в обзоре 8-го тура ФНЛ от «Бомбардира».2
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