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30.04.2016 18:05С чемпионством в Англии фактически все ясно. «Лестеру» осталась одна победа до титула, которому уже никто не удивляется. Куда веселее дела обстоят в лиге ниже. Там за прямую путевку наверх ведут борьбу сразу три команды. «Бомбардир» рассказывает о том, почему это так важно увидеть.
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23.03.2016 16:00«Врачи сказали, что мой сын не будет ходить. А он вывел «Шеффилд» на поле». История мужества маленького мальчика«Шеффилд Уэнсдей» сражается за выход в Премьер-лигу. Пример Эйдену Макгиди и компании подарил юноша, которому предрекали страшное будущее. Трогательный сюжет о том, что мужчина — это не возраст, а характер.4