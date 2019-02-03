-
-
-
29.05.2017 21:30«Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дняКучук может сменить Семина в «Локомотиве». Месси получит «Золотую бутсу». Чемпионат Италии стал самым результативным среди топ-5 лиг. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.6
-
29.05.2017 20:05«Мы жили в диких условиях. Хочешь есть? Поймай рыбу. Холодно? Разведи костер». Самая крутая команда Англии вышла в АПЛБедный и неизвестный «Хаддерсфилд Таун» продрался в Премьер-лигу наряду с «Ньюкаслом» и «Брайтоном». «Бомбардир» рассказывает о главной сенсации Чемпионшипа и ее создателе – Давиде Вагнере, который построил в Англии маленькую «Боруссию».22
-
-
07.01.2017 21:30«Боруссия» оценивает Смолова в 10 миллионов. Рейнгольд предложил исключить из РФПЛ уральские и сибирские клубы. Дайджест событий дняМаурисио Покеттино рассказал, в каком случае он готов станцевать танго. Валерий Рейнгольд жестко прошелся по уральским и сибирским клубам. Златан Ибрагимович сравнил себя с животным. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.20
-
-
29.08.2015 10:47Кокорин, Кураньи, Воронин, Дядюн, Прудников, Смолов, Соломатин, Давыдов, Игнатович, Панюков, Обольский – в последние годы атака «Динамо» была разной. И вот новый герой – Павел Погребняк. «Бомбардир» разбирается, в чем Пог сильнее коллег по амплуа.8