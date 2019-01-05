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    Можно обыграть вратаря и упасть перед воротами? У Рэшфорда получилось


    3
    Голосов: 8
    05.01.2019 18:40
    Смешной момент из Кубка Англии.

    «Манчестер Юнайтед» буднично выиграл у «Рединга» (2:0) в матче Кубка Англии. С приходом Сульшера команда только побеждает, а игроки прогрессируют по статистике. Маркус Рэшфорд стал одним из тех, кого преобразил новый главный тренер: в четырех матчах Премьер-лиги он забил три гола и отдал два голевых паса.

    В игре с «Редингом» Рэшфорд вышел на замену в середине второго тайма, но с этим связано сразу два смешных эпизода. Алексис Санчес, вместо которого Рэшфорд появился на поле, по ошибке сел на место Сульшера. Тренер даже попросил чилийца пересесть, но тот сделал это с непонимающим видом.

    Пока Санчес пробовал себя на месте тренера, Рэшфорд зажигал на поле. В одном из эпизодов он убежал один на один с вратарем «Рединга», обыграл его, но потом упал за лицевую линию. Пробить Маркус так и не успел. Момент ни на что уже не влиял, но все равно получился смешным.

    Падение Рэшфорда даже сравнили по красоте с эпизодом с участием Джеррарда, когда капитан «Ливерпуля» упал в матче с «Челси» и лишил команду титула. Тогда болельщики «Ливерпуля» плакали, но здесь ни у кого нет вообще никаких поводов для грусти. Сам Рэшфорд быстро забыл эпизод, а сразу после матча поздравил с дебютом за «МЮ» Тахита Чонга.

    Важные слова о самом Рэшфорде говорил Сульшер, когда «МЮ» обыграл «Ньюкасл»: «У Маркуса Рэшфорда удар как у Криштиану Роналду. Во время полета мяч крутился во все стороны. Мне понравился его гол. Он справился с нервами и просто забил, молодец. Рэшфорду только 21 год, помните об этом».

    Учитывая спад при Моуринью, Маркус Рэшфорд все равно проводит лучший сезон в карьере. За 18 матчей этого сезона АПЛ он забил 6 голов и отдал 7 передач. Столько результативных очков Рэшфорд еще никогда не набирал. Зато теперь у него появился повод посмеяться над собственной неуклюжестью.

    Победа над «Редингом» – пятая подряд для «МЮ» после назначения Сульшера. Общий счет – 16:3

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер B/R Football
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 января 2019, 08:04

      у них прям зрители сидят впритык со скамейкой)))) так могут посадить засланного казачка и пусть слушает стратегию и по смс скидывает планы соперника)))

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 5 января 2019, 22:21

      А где смеяться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 января 2019, 20:42

      лишняя суета ему присуща,но с возрастом появится и опыт!)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 5 января 2019, 19:46

      Ну наступил он на мяч.. С кем не бывает.. Упал красиво!! Рэшфорд молодой,все впереди!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 5 января 2019, 18:45

      а че видоса нету? толку от этих фоток...

      11
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