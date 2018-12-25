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    Победа над «Редингом» – пятая подряд для «МЮ» после назначения Сульшера. Общий счет – 16:3

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» со счетом 2:0 в матче 1/32 финала Кубка Англии.

    Победа стала для «красных дьяволов» пятой подряд после назначения Уле-Гуннара Сульшера на должность исполняющего обязанности 18-го декабря 2018 года. Общий счет – 16:3.

    Напомним, он принял команду после отставки Жозе Моуринью, который работал с мая 2016 года и выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

    Контракт норвежца рассчитан до конца текущего сезона.

    «МЮ» при Сульшере:

    18-й тур АПЛ Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

    19-й тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

    20-й тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)

    21-й тур АПЛ Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

    1/32 Кубка Лиги Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      jeka7777777 19 минут назад

      Давай Уле подними свой МЮ за который поиграл и выиграл ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +530

      Sedoi_Goblin 26 минут назад

      И эти долбонавты в руководстве клуба ищут нового главкома??? Да он уже пришел!! Команда оживает потихоньку.. Дайте Сульшеру дорогу!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2778

      84aivengo 40 минут назад

      сульшер-скромный,воспитанный и профессионал своего дела.... немудрено ,что игроки вдохновились.... а маур- зажравшийся уже тренеришка.... раньше он был примером для подражания....

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