Победа над «Редингом» – пятая подряд для «МЮ» после назначения Сульшера. Общий счет – 16:3

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рединг» со счетом 2:0 в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Победа стала для «красных дьяволов» пятой подряд после назначения Уле-Гуннара Сульшера на должность исполняющего обязанности 18-го декабря 2018 года. Общий счет – 16:3.

Напомним, он принял команду после отставки Жозе Моуринью, который работал с мая 2016 года и выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Контракт норвежца рассчитан до конца текущего сезона.

«МЮ» при Сульшере:

18-й тур АПЛ Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

19-й тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)

20-й тур АПЛ Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)

21-й тур АПЛ Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

1/32 Кубка Лиги Манчестер Юнайтед – Рединг – 2:0 (2:0)