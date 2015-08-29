В чем Павел Погребняк круче всех форвардов «Динамо»

Кокорин, Кураньи, Воронин, Дядюн, Прудников, Смолов, Соломатин, Давыдов, Игнатович, Панюков, Обольский – за последние годы на острие атаки «Динамо» кто только не пробовался. Некоторые форварды появлялись эпизодически, большинство клуб уже покинуло. Зато в рамках курса на импортозамещение бело-голубые репатриировали из затянувшейся заграничной командировки Павла Погребняка. «Бомбардир» разбирается, в чем Пог сильнее тех, кто мог бы выходить на острие атаки «Динамо» в этом сезоне.

Трансферная политика «Динамо» давно вводит поклонников бело-голубых в ступор. Классные игроки то массово приглашаются, то столь же массово выпроваживаются из клуба. Причем сальдо сделок до положительного далеко. После санкций за несоблюдение финансового fair-play «Динамо» оперативно рассталось с квалифицированными легионерами – Вальбуэна и Джуджаком. Зачастую квалифицированные футболисты покидают Москву бесплатно. Нобоа, Кураньи, Юсупов – наиболее свежие примеры. Во многом из-за нерасторопности в перезаключении контрактов и тотального недоверия этим летом из «Динамо» ушли перспективные и, что ныне немаловажно, русские форварды Смолов и Панюков.

В результате «Динамо» осталось с одним Кокориным, который тоже готов навострить лыжи в Европу или, на худой конец, в Питер. Слухи сватали в столицу оказавшегося ненужным «Зениту» Кержакова. Тем более Александр уже выступал за «Динамо» как раз у Кобелева. Обмен на Кокорина с доплатой стал бы вполне устраивающей всех (видимо, кроме самого Кержакова) сделкой. Лучший бомбардир в истории России по-прежнему без клуба, зато в «Динамо» приехал другой форвард с зенитовским прошлым. Если отбросить вариант с Кержаковым, «Динамо» могло попробовать сохранить кого-то из троицы Кураньи – Смолов – Панюков. В команде по-прежнему есть Кокорин. Наконец, Кобелев пробовал ставить молодого Николая Обольского. Их мы и сопоставим с Погребняком.

Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ

Павел Погребняк

Гражданство: Россия.

Рост/ вес: 188/91.

Возраст: 31.

Трансферная стоимость: 1,75 миллиона евро.

Результативность (за последние три сезона, АПЛ и Чемпионшип): 283 минуты/гол.

Удар: поставленный, сильный, точный.

Скорость: средняя.

Игра на втором этаже: средний уровень. Несмотря на габариты, Павел не так часто выигрывает верховые единоборства, хотя в борьбу идет охотно.

Нацеленность на ворота: средняя (менее 2 ударов за матч)

Силовая борьба: средний уровень (очень часто вступает в единоборства, но выигрывает менее 40%).

Дриблинг: средний уровень, идет в обыгрыш нечасто с вероятностью успеха 50 на 50.

Работа без мяча: низкий уровень (проделывает большой объем беговой работы, много работает на оборону в прессинге, отборе, на перехватах)

Участие в комбинационной игре: средний уровень (любит и умеет играть в пас, не жаден).

Креатив: низкий уровень – россиянин достаточно прямолинеен.

Опыт: «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг»; победа в Кубке УЕФА. 33 матча за сборную, 8 голов.

Сильные стороны: колоссальный опыт; высокая работоспособность; простая, но эффективная манера игры; поставленный удар; командность; неподверженность травмам.

Погребняк vs Кураньи

Именно немца Павел по идее может заменить по позиции и функционалу, особенно если останется Кокорин. Сокращение зарплаты почти в три раза Кураньи не устроило, и он решил вернуться доигрывать на родину в «Хоффенхайм».

Кевин Кураньи

Гражданство: Германия.

Рост/ вес: 190/88.

Возраст: 33.

Трансферная стоимость: 2,5 миллиона евро.

Результативность (за последние три сезона РФПЛ): 168 минут/гол.

Удар: поставленный, сильный, точный.

Скорость: средняя.

Игра на втором этаже: очень хорош.

Нацеленность на ворота: средняя, в динамике снижается (все реже бьет по воротам).

Силовая борьба: средний уровень (выигрывает около 40% единоборств), но в динамике сдает (реже вступает в борьбу и реже ее выигрывает).

Дриблинг: средний уровень, но в динамике прибавляет (чаще идет в обыгрыш и чаще удачно)

Работа без мяча: низкий уровень (физически обычно хватает тайма на полтора, в обороне почти не отрабатывает)

Участие в комбинационной игре: высокий уровень (неплохо цепляется за мяч, придерживает его для партнеров, не жаден, процент точности передач в динамике растет).

Креатив: низкий уровень – немец не из тех, кто может сотворить гол из ничего.

Опыт: «Штутгарт», «Шальке», 52 матча за сборную, 19 голов.

В отличие от Кураньи, Погребняк значительно больше работает на команду, в том числе и в обороне. Активно участвует в прессинге, опускается на стандарты. Российский паспорт в условиях лимита очевидное преимущество. Правда, с учетом того, что у Кобелева из легионеров стабильно играет только Губочан, вопрос гражданства становится менее важен. Погребняк на два года моложе и лучше готов физически. Россиянин стоит дешевле и будет зарабатывать, скорее всего, меньше. Уступает Павел лишь в главном – он гораздо реже поражает ворота.

Погребняк vs Смолов

Федор Смолов долго ждал шанса в родном клубе. С результативностью у Федора было туго, хотя за молодежку он забивал много и регулярно. Тренеры поставили диагноз: талантливый, но ленивый и неуверенный. Смолов поездил по арендам, нигде особенно себя не проявив. А когда контракт уже кончался, Федор внезапно раскрылся в «Урале» у Тарханова. Собрав отличную прессу, Смолов получил возможность выбирать и предпочел близкий ему по стилю и духу «Краснодар».

Федор Смолов

Гражданство: Россия.

Рост/ вес: 187/80.

Возраст: 25.

Трансферная стоимость: 2,5 миллиона евро.

Результативность (за последние три сезона, РФПЛ): 266 минуты/гол.

Удар: поставленный, точный, разнообразная техника.

Скорость: высокая.

Игра на втором этаже: низкий уровень. Предпочитает играть внизу. Выигрывает менее трети верховых дуэлей, почти не бьет головой.

Нацеленность на ворота: высокая (более 2 ударов за матч, в динамике быстро растет. Прямо сейчас Смолов – один из самых бьющих футболистов РФПЛ)

Силовая борьба: средний уровень (очень часто вступает в единоборства, но выигрывает менее 40%).

Дриблинг: высокий уровень, смело обыгрывает один в один, хотя обводка удается менее чем в половине случаев.

Работа без мяча: средний уровень (хорошо предлагается, ищет свободные зоны, особенно при контратакующей игре)

Участие в комбинационной игре: высокий уровень (любит и умеет играть в пас, часто уходит в глубину поля, полезен в подыгрыше).

Креатив: высокий уровень – может решить эпизод нестандартно, обыграть, технично пробить, выдать обостряющий пас.

Опыт: «Фейеноорд», «Урал».

Смолов, возможно, самый одаренный российский форвард новой волны. Однако ему ощутимо не хватает опыта – за плечами всего один полноценный сезон в «Урале», да командировка в голландский «Фейеноорд». Молодежному «Динамо» полезнее будет колоссальный багаж Погребняка, рядом с которым смогут матереть другие. Смолов, только оперившийся сам, вряд ли готов вести за собой молодежь. При всей своей разносторонности Федор не отличается высокой результативностью, не превосходя в этом компоненте Погребняка. Дефицит оборонительных навыков в легком «Динамо» может оказаться фатальным. С учетом исповедуемой Кобелевым активной фланговой игры слабость Смолова в борьбе и на втором этаже делает Павла Погребняка более предпочтительным вариантом. А шанс выгодно продать форварда «Динамо» уже упустило.

Погребняк vs Панюков

Андрей Панюков – воспитанник «Динамо», который, как и многие другие выходцы из академии, много скитался по арендам, по большому счету, не получив всерьез шанса. Конкурировать с более одаренными и опытными Кокориным и Смоловым было тяжело. Хотя Панюков много забивал за молодежку и неплохо проявлял себя в арендах. Плюнув на все, форвард махнул в Литву, где произвел фурор, забивая чуть не в каждом матче. Слухи активно сватают Андрея во Францию – «Сент-Этьенн», «Ренн», «Лорьян». Упоминалась и Англия. Но пока Панюков никуда не перешел и играет за «Атлантас». А мосты в «Динамо» практически сожжены.

Андрей Панюков

Гражданство: Россия.

Рост/ вес: 178/74.

Возраст: 20.

Трансферная стоимость: 0,5 миллиона евро.

Результативность (за последние три сезона, РФПЛ, Высшая лига Литвы): 80 минут/гол.

Удар: поставленный, точный, сильный. Исполняет стандарты.

Скорость: высокая.

Игра на втором этаже: низкий уровень. Игрок комбинационного плана.

Нацеленность на ворота: высокая – часто бьет, много забивает.

Силовая борьба: низкий уровень (легкому форварду сложно бороться с защитниками, предпочитает выигрывать на движении).

Дриблинг: высокий уровень, охотно идет в обводку, тем более, что игра на флангах предполагает такой стиль.

Работа без мяча: средний уровень (хорошо предлагается, ищет свободные зоны, развито голевое чутье, благодаря чему оказывается в нужной точке)

Участие в комбинационной игре: средний уровень (нацелен на индивидуальные действия, самостоятельное решение эпизода, но и в пас играет охотно и умело).

Креатив: средний уровень – в основном берет свое за счет чутья, высокой скорости и поставленного удара.

Опыт: множество клубов не самого высокого уровня

Преимущества Панюкова – универсализм, российский паспорт и желание доказать свой уровень родному клубу. Форвард отличается высокой результативностью, но сохранит ли он ее на куда более серьезном уровне РФПЛ? В отличие от Погребняка, возможности которого известны, и который не опустится ниже планки, Панюков – кот в мешке. Не надломится ли он в случае неудач, насколько вообще окажется устойчив психологически – вопрос. С нынешним составом в «Динамо» придется больше пахать, чем играть. А второго пахаря как Погребняк найти сложно. Без постоянной практики Панюков начинает чахнуть, а быть стопроцентным первым номером вряд ли уже готов.

Погребняк vs Кокорин

Заголовок актуален вне зависимости от того, останется ли Александр Кокорин в команде. Поскольку тогда Кокорину придется конкурировать с Погребняком. И не факт, что сейчас Александр эту конкуренцию выиграет. Один из лидеров клуба и надежда сборной, Кокорин в прошлом сезоне откровенно сдал. Как и тезка Самедов, после неудачного ЧМ в Бразилии Александр никак не может вновь обрести себя. Несмотря на капитанскую повязку и полное доверие Черчесова, а также квалифицированных подносчиков снарядов вокруг, Кокорин забил меньше, чем обычно, да и партнерам ассистировал не столь успешно.

Александр Кокорин

Гражданство: Россия.

Рост/ вес: 183/77.

Возраст: 24.

Трансферная стоимость: 10 миллионов евро.

Результативность (за последние три сезона, РФПЛ): 195 минут/гол.

Удар: поставленный, точный, сильный.

Скорость: высокая.

Игра на втором этаже: высокий уровень. Несмотря на не самые выдающиеся габариты, Кокорин здорово действует на втором этаже и выигрывает почти половину верховых единоборств, в том числе и у своих ворот.

Нацеленность на ворота: средняя (более 2,5 ударов за игру).

Силовая борьба: средний уровень (Кокорин легковат, но компенсирует это цепкостью).

Дриблинг: средний. Несмотря на неплохой контроль мяча и высокую скорость, Кокорин крайне редко идет в обводку, а при попытке обыграть один в один мяч обычно теряет.

Работа без мяча: высокий уровень (проделывает большой объем работы в поисках мяча, активно предлагается в свободные зоны, нагружает защитников прессингом)

Участие в комбинационной игре: высокий уровень (любит и умеет играть в пас, регулярно отмечается голевыми передачами). Кокорина нередко используют в оттяжке или на фланге атаки.

Креатив: низкий уровень – нечасто балует нестандартными решениями, выезжает на высокой скорости, умении ворваться в нужную зону и поставленной технике.

Опыт: «Динамо», 32 матча и 8 голов в сборной, игрок основы на ЧМ-2014 в Бразилии

Кокорин, безусловно, более разносторонний игрок, чем Погребняк. Однако сейчас говорить о его перспективах сложно. Александр молод и амбициозен, новые цели и задачи «Динамо» вряд ли его вдохновляют. Андрей Кобелев уже оказывался в подобной ситуации. Тогда ему удалось создать удачный сплав из молодости и группы стержневых квалифицированных опытных игроков. Сейчас на эту роль претендуют Габулов, Жирков и Денисов. И Погребняк. Павел – футболист жесткий, но не купится на дешевые провокации, грозящие дисквалификациями. Да и хандрить не склонен, в отличие от «девятки». Погребняк – это стабильность, которой нет у Кокорина. Это ударный форвард, способный без поддержки продавить оборону соперника, чего нельзя сказать об Александре. Продажа Кокорина – доход и сокращение зарплатной ведомости. А 31-летний Погребняк вряд ли куда-то резко сорвется.

Погребняк vs Обольский

В отсутствие Кокорина Кобелев пробовал наигрывать впереди молодого Обольского. Ионов в такие моменты уходил с острия атаки на привычную позицию вингера, а Обольский пробовал навязать борьбу впереди. Николай по габаритам похож на Погребняка, хотя быстрее и легче. Возможно, когда-то это будет форвард схожего класса и типажа. Но сейчас юноша объективно сыроват для стартового состава клуба РФПЛ. Обольский довольно много забивал в академии, но в тех матчах, когда появлялся на замену, не убедил. Зато рядом с таким опытным нападающим как Погребняк Николай имеет все шансы вырасти в действительно добротного футболиста.

Николай Обольский

Гражданство: Россия.

Рост/ вес: 186/75.

Возраст: 18.

Трансферная стоимость: 0,15 миллиона евро.