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Англия. Чемпионшип
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Портсмут
Новости
€ 22,80 млн
Портсмут - новости команды
Портсмут
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Фрэттон Парк
Сайт:
http://www.portsmouthfc.co.uk
Тренер:
Джон Моусиньо
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Таблица
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фото
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
2020.11.29 22:25
5
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
2020.04.15 12:56
9
Кубок Англии. «Арсенал» победил «Портсмут» и вышел в 1/4 финала
2020.03.03 00:44
1
Экс-владелец «Портсмута» Антонов вывел у банка 150 миллионов и приговорен к 2,5 годам лишения свободы
2019.03.12 07:01
14
Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
2019.02.06 00:55
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Фото
Дефо спустя 10 лет получил медаль Кубка Англии. Это его первый трофей
2018.12.25 22:39
46
Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы
2018.02.14 12:35
8
Видео
Фабрегас: «Я сказал Реднаппу, что его команда играла, как дерьмо»
2017.10.05 21:23
5
Болельщик «Портсмута» умер после потери сознания во время матча
2017.07.22 22:42
Жо: «Перед дебютом в АПЛ против «Портсмута» Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?»
2017.06.22 19:14
5
Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов»
2017.03.16 14:16
3
Дефо — о Реднаппе: «Перед трансферами он звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать»
2017.02.15 16:20
Фото
Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика
2017.01.22 22:28
2
Умер бывший вратарь «Ньюкасла»
2015.12.29 18:16
4
В Англии болельщик заменил травмированного судью
2015.10.19 19:00
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