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- 17:44 Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
- 8 мая 2022
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- 22:25 Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002 5
- 15 апреля 2020
- 12:56 Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports 9
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- 08:30 «Арсенал» не проигрывает в гостях 11 матчей подряд. Последнее поражение произошло при Эмери
- 06:44 Артета – о победа над «Портсмутом»: «Арсенал» забил два гола и мог забить еще больше»
- 00:44 Кубок Англии. «Арсенал» победил «Портсмут» и вышел в 1/4 финала 1
- 12 марта 2019
- 07:01 Экс-владелец «Портсмута» Антонов вывел у банка 150 миллионов и приговорен к 2,5 годам лишения свободы 14
- 6 февраля 2019
- 00:55 Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 25 декабря 2018
- 22:39 Фото Дефо спустя 10 лет получил медаль Кубка Англии. Это его первый трофей 46
- 14 февраля 2018
- 12:35 Англичанин, укравший у жены 5 миллионов на покупку «Портсмута», приговорен к 5 годам тюрьмы 8
- 5 октября 2017
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- 22 июля 2017
- 22:42 Болельщик «Портсмута» умер после потери сознания во время матча
- 22 июня 2017
- 19:14 Жо: «Перед дебютом в АПЛ против «Портсмута» Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?» 5
- 16 марта 2017
- 14:16 Бывший владелец «Портсмута»: «Не уверен, что АПЛ подходит Азмуну на 100 процентов» 3
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- 16:20 Дефо — о Реднаппе: «Перед трансферами он звонил мне и говорил: «Не надо никаких медобследований, просто переходи и начинай забивать»
- 22 января 2017
- 22:28 Фото Нападающий «Портсмута» приехал на тренировку детской команды по просьбе 12-летнего болельщика 2
- 29 декабря 2015
- 18:16 Умер бывший вратарь «Ньюкасла» 4
- 19 октября 2015
- 19:00 В Англии болельщик заменил травмированного судью 5