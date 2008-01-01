Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Чемпионшип
Команды
Портсмут
Результаты
€ 22,80 млн
Портсмут - результаты матчей
Портсмут
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Фрэттон Парк
Сайт:
http://www.portsmouthfc.co.uk
Тренер:
Джон Моусиньо
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Чемпионшип. 2026/2027
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Чемпионшип. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Чемпионшип. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Первая лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2021/2022
Англия. Кубок. 2020/2021
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
Англия. Кубок. 2019/2020
Англия. Кубок лиги. 2019/2020
Англия. Кубок. 2018/2019
Англия. Кубок Лиги. 2016/2017
Англия. Кубок. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
Англия. Кубок. 2011/2012
Англия. Чемпионшип. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 3-й раунд 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Англия. Чемпионшип. 2010/2011
Англия. Кубок. 2009/2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Англия. Премьер-лига. 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2008/2009
Суперкубок Англии. 2008
Англия. Премьер-лига. 2007/2008
03.11 | 22:45
Портсмут
3 : 1
Суонси
31.10 | 18:00
Бернли
0 : 0
Портсмут
24.10 | 14:30
Портсмут
2 : 1
Миллуолл
20.10 | 21:45
Вулверхэмптон
1 : 1
Портсмут
17.10 | 17:00
Норвич Сити
0 : 1
Портсмут
14.10 | 21:45
Портсмут
3 : 2
Шеффилд Юнайтед
11.10 | 14:00
Саутгемптон
1 : 0
Портсмут
19.09 | 17:00
Портсмут
2 : 2
Блэкберн
12.09 | 17:00
Чарльтон
0 : 0
Портсмут
05.09 | 17:00
Портсмут
2 : 0
Кардифф
01.09 | 21:45
Портсмут
0 : 2
Дерби Каунти
29.08 | 17:00
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
22.08 | 14:30
Линкольн
1 : 3
Портсмут
15.08 | 17:00
Портсмут
1 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+