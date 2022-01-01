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Англия. Чемпионшип
Команды
Портсмут
Состав
€ 22,80 млн
Портсмут - состав команды
Портсмут
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Фрэттон Парк
Сайт:
http://www.portsmouthfc.co.uk
Тренер:
Джон Моусиньо
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шмид Николас
Вра
29
€ 2 млн
30
Ben Killip
Вра
-
31
Daniel Bielica
Вра
-
24
Девлин Терри
Защ
23
€ 4 млн
16
Мегома Джейден
Защ
20
€ 2 млн
22
Суонсон Зак
Защ
26
€ 1.2 млн
34
Алезе Аджи
Защ
25
€ 0.7 млн
2
Артюр Бенжамин
Защ
21
€ 0.1 млн
55
Madiodio Dia
Защ
-
3
Connor Ogilvie
Защ
-
19
Шеин Рокко Роберт
Пол
23
€ 2.3 млн
18
Косновски Марк
Пол
24
€ 1 млн
8
Свифт Джон
Пол
31
€ 0.8 млн
38
Адамс Эбу
Пол
30
€ 0.7 млн
27
Бэйли Один
Пол
26
€ 0.5 млн
37
Мохамед Ияд
Пол
25
€ 0.4 млн
7
Пак Марлон
Пол
35
€ 0.1 млн
6
Conor Shaughnessy
Пол
-
17
Tyrese Shade
Пол
-
10
Adrian Segecic
Пол
-
32
Eoin Kenny
Пол
-
11
Камара Абу
Нап
23
€ 2.5 млн
29
Милованович Марко
Нап
23
€ 2 млн
23
Мерфи Джош
Нап
31
€ 1.5 млн
15
Уме-Чибуэзе Франко
Нап
21
€ 0.5 млн
21
Андерсон Кеши
Нап
31
€ 0.5 млн
20
Thomas Waddingham
Нап
-
9
Colby Bishop
Нап
-
5
Regan Poole
Нап
-
25
Ryan Kavuma-McQueen
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 9
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