Экс-владелец «Портсмута» Антонов вывел у банка 150 миллионов и приговорен к 2,5 годам лишения свободы

Бывший владелец «Портсмута» Владимир Антонов приговорен судом к лишению свободы на 2,5 года.

Функционер вывел из банка «Советский» 150 миллионов рублей при том, что организация обанкротилась в 2015 году.

По версии следствия, Антонов сотрудничал с владельцами «Советского», которые прямо перед вводом внешнего управления выдали кредит в 150 миллионов рублей, осознавая, что долг не будет возвращен.