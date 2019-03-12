Экс-владелец «Портсмута» Антонов вывел у банка 150 миллионов и приговорен к 2,5 годам лишения свободы

СК получил откат видимо почти всё, что украл этот упырь
Бывший владелец «Портсмута» Владимир Антонов приговорен судом к лишению свободы на 2,5 года.
Функционер вывел из банка «Советский» 150 миллионов рублей при том, что организация обанкротилась в 2015 году.
По версии следствия, Антонов сотрудничал с владельцами «Советского», которые прямо перед вводом внешнего управления выдали кредит в 150 миллионов рублей, осознавая, что долг не будет возвращен.
- Антонов добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублевке в качестве возмещения ущерба.
- Банкир владел «Портсмутом» в период с июня по ноябрь 2011 года.
- Клуб не пробивался в АПЛ с сезона 2009/10.