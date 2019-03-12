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    Экс-владелец «Портсмута» Антонов вывел у банка 150 миллионов и приговорен к 2,5 годам лишения свободы

    Бывший владелец «Портсмута» Владимир Антонов приговорен судом к лишению свободы на 2,5 года.

    Функционер вывел из банка «Советский» 150 миллионов рублей при том, что организация обанкротилась в 2015 году.

    По версии следствия, Антонов сотрудничал с владельцами «Советского», которые прямо перед вводом внешнего управления выдали кредит в 150 миллионов рублей, осознавая, что долг не будет возвращен.

    • Антонов добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублевке в качестве возмещения ущерба.
    • Банкир владел «Портсмутом» в период с июня по ноябрь 2011 года.
    • Клуб не пробивался в АПЛ с сезона 2009/10.

    Источник: BBC

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    12.03.2019 07:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 марта 2019, 11:59

      СК получил откат видимо почти всё, что украл этот упырь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 11:50

      ещё забыл чтобы и жену арестовали в качестве ущерба сколько она в бутиках денег прошмыляла и на показах моды тусовалась

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 10:25

      150 миллионов рублей спипил, и 2.5 года, а Коке 6 лет хотят впаять, хоть он и ничего не пипил. Вот такая у нас справедливость.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 09:02

      Судя по приговору Антонов не только успешно сотрудничал с банком " Советский"...

      6
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