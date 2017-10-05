Фабрегас: «Я сказал Реднаппу, что его команда играла, как дерьмо»

Твиттер Sky Sports опубликовал фрагмент телешоу Джеймса Кордена «Sporf». Гостем стал полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.
– Это правда, что у вас конфликт с Гарри Реднаппом?
– Нет.
– Серьезно?
– На самом деле, да.
– Что случилось?
– Я был молодой, глупый и хотел побеждать. Матч против «Портсмута» закончился со счетом 0:0. Я увидел его в подтрибунном помещении «Эмирейтс» и сказал: «Ваша команда играет, как дерьмо!»
Слева от испанца сидел сын Гарри Реднаппа Джейми.
Фабрегас был игроком «Арсенала» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.
Ранее он признался, что бросил кусок пиццы в экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Skysports