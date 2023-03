Фабрегас: «Я сказал Реднаппу, что его команда играла, как дерьмо»

Твиттер Sky Sports опубликовал фрагмент телешоу Джеймса Кордена «Sporf». Гостем стал полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.

– Это правда, что у вас конфликт с Гарри Реднаппом?

– Нет.

– Серьезно?

– На самом деле, да.

– Что случилось?

– Я был молодой, глупый и хотел побеждать. Матч против «Портсмута» закончился со счетом 0:0. Я увидел его в подтрибунном помещении «Эмирейтс» и сказал: «Ваша команда играет, как дерьмо!»

Слева от испанца сидел сын Гарри Реднаппа Джейми.

Фабрегас был игроком «Арсенала» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.

Ранее он признался, что бросил кусок пиццы в экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

.@cesc4official is the gift that keeps on giving this week. He tells the story of his hilarious run-in with Harry @Redknapp in #ALOTO at 9pm pic.twitter.com/5CLK3GaXTV