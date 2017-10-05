Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фабрегас: «Я сказал Реднаппу, что его команда играла, как дерьмо»

    Твиттер Sky Sports опубликовал фрагмент телешоу Джеймса Кордена «Sporf». Гостем стал полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.

    – Это правда, что у вас конфликт с Гарри Реднаппом?

    – Нет.

    – Серьезно?

    – На самом деле, да.

    – Что случилось?

    – Я был молодой, глупый и хотел побеждать. Матч против «Портсмута» закончился со счетом 0:0. Я увидел его в подтрибунном помещении «Эмирейтс» и сказал: «Ваша команда играет, как дерьмо!»

    Слева от испанца сидел сын Гарри Реднаппа Джейми.

    Фабрегас был игроком «Арсенала» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.

    Ранее он признался, что бросил кусок пиццы в экс-главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 6 октября 2017, 06:23

      что то много пи... в последнее время

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 октября 2017, 05:04

      Раньше Сеск паршивенько себя вел... Сейчас вроде по-серьёзней стал..наверное....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 октября 2017, 01:13

      Больше на какое то ток шоу, с тематикой "Окна с Нагиевым" похожа . . .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 5 октября 2017, 22:07

      А реднапп ответил,что знает всего одного русского тренера. На том разговор и закончился

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > multi1984 5 октября 2017, 22:38

      Не в плане заданного.. ирония..
      смеюсь)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11