Фабрегас сказал, что в 2004 году бросил кусок пиццы в Фергюсона

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в телешоу «Sporf».
Ведущий Джеймс Корден рассказал о ситуации после матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» в 2004 году, когда неизвестный бросил в главного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона кусок пиццы.
«Мне говорили, что это был Фабрегас, но я до сих пор не уверен», – привел слова шотландца Корден.
«Да!» – признался хавбек.
Фабрегас выступал за «канониров» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.
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Источник: Twitter