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    Фабрегас сказал, что в 2004 году бросил кусок пиццы в Фергюсона

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в телешоу «Sporf».

    Ведущий Джеймс Корден рассказал о ситуации после матча «Манчестер Юнайтед»«Арсенал» в 2004 году, когда неизвестный бросил в главного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона кусок пиццы.

    «Мне говорили, что это был Фабрегас, но я до сих пор не уверен», – привел слова шотландца Корден.

    «Да!» – признался хавбек.

    Фабрегас выступал за «канониров» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.

    Источник: Twitter

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    04.10.2017 15:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      red-killer 6 октября 2017, 16:23

      Мог бы и в могилку утащить свой секрет,зачем сейчас это говоришь!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 5 октября 2017, 12:02

      скользкий тип этот фабрегас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 4 октября 2017, 19:37

      Нашел чем хвалиться.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 18:29

      щенок.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      Illars 4 октября 2017, 17:35

      да-да, я читал в мемуарах сэра Алекса, что он не уверен, но подозревал, что это Сеск)

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 4 октября 2017, 17:33

      И нахрен он это сделал?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 15:57

      Это свинство! НИКАКИХ ОПРАВДВНИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

      -1
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