Фабрегас сказал, что в 2004 году бросил кусок пиццы в Фергюсона

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас принял участие в телешоу «Sporf».

Ведущий Джеймс Корден рассказал о ситуации после матча «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» в 2004 году, когда неизвестный бросил в главного тренера манкунианцев сэра Алекса Фергюсона кусок пиццы.

«Мне говорили, что это был Фабрегас, но я до сих пор не уверен», – привел слова шотландца Корден.

«Да!» – признался хавбек.

Фабрегас выступал за «канониров» с сентября 2003 года по сентябрь 2011.

