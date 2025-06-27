Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мексика. Лига МХ
Команды
Пачука
Новости
€ 37 млн
Пачука - новости команды
Пачука
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Идальго
Сайт:
http://tuzos.com.mx/webtuzos/2022/
Тренер:
Хайме Лосано
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 02:50
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92
2025.06.26 11:53
Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Пачука»: Клубный чемпионат мира, 27 июня 2025
2025.06.26 09:38
Защитник «Пачуки» ответил на обвинения в расизме в адрес Рюдигера
2025.06.23 13:13
Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»
2025.06.23 10:44
Клубный ЧМ. «Реал» победил «Пачуку» (3:1), играя в меньшинстве с 7-й минуты
2025.06.23 00:01
Трансляция
«Реал» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 20:50
«Реал» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.55
2025.06.21 12:42
Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Пачука»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025
2025.06.21 10:10
Клубный ЧМ. «Ювентус» уничтожил «Аль-Айн» (5:0), «Зальцбург» обыграл «Пачуку» (2:1)
2025.06.19 07:35
Трансляция
«Пачука» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025
2025.06.18 23:50
«Аль-Айн» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.18 12:14
«Пачука» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2025 с коэффициентом 1.95
2025.06.18 12:11
Прогноз на точный счeт матча «Пачука» – «Зальцбург»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025
2025.06.18 09:17
Экс-форвард трех клубов РПЛ оформил 3+1 в матче чемпионата Мексики
2025.04.12 12:29
ФИФА исключила участника клубного ЧМ-2025
2025.03.21 18:55
3
Анчелотти отреагировал на завоевание 15-го трофея с «Реалом»
2024.12.19 09:14
Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории «Реала»
2024.12.18 22:12
Межконтинентальный кубок. «Реал» разгромил в финале «Пачуку» (3:0)
2024.12.18 21:51
Мбаппе попробует восстановиться к финалу Межконтинентального кубка
2024.12.16 15:11
Определился соперник «Реала» по финалу Межконтинентального кубка
2024.12.14 23:09
Межконтинентальный кубок. Гол экс-игрока «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» победить «Ботафого» (3:0) и приблизиться к матчу с «Реалом»
2024.12.11 22:05
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
2024.06.05 08:39
Дубль экс-форварда «Зенита» и ЦСКА помог «Пачуке» выиграть Кубок чемпионов КОНКАКАФ
2024.06.02 10:52
Фото
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
2023.12.30 23:54
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
2023.10.05 10:46
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
2023.08.24 18:51
Видео
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
2023.08.24 12:20
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
2023.08.22 07:50
5
«Динамо» перевело мексиканцу из «Пачуки» деньги на выкуп контракта
2023.08.18 21:56
4
1
2
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+