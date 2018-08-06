- 6 августа 2018
- 09:32 Хонда официально перешел в «Мельбурн» 5
- 31 июля 2018
- 17:38 Экс-полузащитник ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Австралии 7
- 30 июня 2018
- 15:20 Хонда: «ЦСКА дал мне все, что есть в моей карьере на данный момент. В этом клубе произошел мой огромный рост в профессиональном плане» 7
- 10 мая 2018
- 06:05 Видео Хонда принял решение покинуть «Пачуку» еще при подписании контракта год назад 9
- 17 декабря 2017
- 10:52 Хонда: «Не общаюсь с игроками ЦСКА. Просто я такой человек» 20
- 16 декабря 2017
- 18:54 Клубный чемпионат мира. «Пачука» разгромила «Аль-Джазиру» в матче за третье место 2
- 12 декабря 2017
- 22:33 Клубный ЧМ. «Гремио» – первый финалист турнира; завтра «Реал» сыграет с «Аль-Джазирой» 2
- 9 октября 2017
- 12:59 Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2017 4
- 14 июля 2017
- 12:40 Видео Бывший хавбек ЦСКА Хонда перешел в клуб из Мексики 6
- 12 июня 2017
- 15:38 Лосано продолжит карьеру в «Манчестер Сити» 2
- 26 мая 2017
- 09:06 «Сельту» пополнил полузащитник сборной Мексики 3
- 30 апреля 2017
- 13:28 Видео 44-летний вратарь «Пачуки» в добавленное время спас команду от поражения в матче с «Крус Асуль» 3
- 10 апреля 2017
- 15:40 Лосано заявил, что ему нравится «Манчестер Юнайтед» и он готов попробовать себя в более сильной лиге
- 3 июля 2016
- 21:20 Отчим Лосано подтвердил переход игрока в «Манчестер Юнайтед» 2
- 09:39 «Манчестер Юнайтед» может пополниться хавбеком сборной Мексики
- 23 декабря 2015
- 01:55 Видео Мексиканский клуб представил новичка в костюме Дарта Вейдера 3