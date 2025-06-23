Защитник «Пачуки» ответил на обвинения в расизме в адрес Рюдигера

Защитник «Пачуки» Густаво Кабрал отверг предположения, что использовал расистские выражения в адрес защитника «Реала» Антонио Рюдигера во время матча клубного чемпионата мира. Мадридцы победили ссо счетом 3:1.
«Ничего расистского не было. Я назвал его «куриным дерьмом» [сленговое выражение, означающее «слабый и трусливый»], как мы говорим в Аргентине, вот и все», – сказал Кабрал.
На 90+3-й минуте встречи Рюдигер упал в штрафной мексиканского клуба после борьбы с Кабралом. Игрок «Реала» стал апеллировать к арбитру Симону Абатти, утверждая, что соперник фолил на нем. Рефери не назначил пенальти.
- Рюдигер и Кабрал стали выяснять отношения, но партнеры по командам растащили их в стороны.
- На 90+5-й минуте бразильский рефери активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки. Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.
Источник: ESPN