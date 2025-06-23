Клубный ЧМ. «Реал» победил «Пачуку» (3:1), играя в меньшинстве с 7-й минуты

«Реал» победил «Пачуку» в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.
Команда Хаби Алонсо выиграла со счетом 3:1. Голы забили Джуд Беллингем, Арда ГюлерРеал и Федерико Вальверде.
Мадридцы с 7-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Рауль Асенсио.
Клубный чемпионат мира. Группа H. 2-й тур
Реал (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Беллингем, 35; 2:0 – Гюлер, 43; 3:0 – Вальверде, 70; 3:1 – Монтиэль, 80.
Источник: «Бомбардир»