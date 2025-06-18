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Прогноз на точный счёт матча «Пачука» – «Зальцбург»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:00
Пачука - Зальцбург
19 июн. 2025, четверг 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
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7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зальцбурга»
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19 июня на стадионе TQL Stadium в США стартует матч первого тура Клубного чемпионата мира, в котором мексиканская «Пачука» сразится с австрийским «Зальцбургом». Встречаются команды с контрастной формой и философией: «Пачука» делает ставку на организованность, «Зальцбург» – на давление и динамику.

«Пачука»

«Пачука» подходит к старту турнира с неоднозначными результатами. В пяти последних матчах команда забила всего 4 мяча (в среднем 0.8 за игру) и пропустила 6 голов. Однако стоит отметить, что в домашних матчах «Пачука» не проигрывает уже 7 встреч подряд, что говорит о высокой концентрации и надeжности при поддержке своих болельщиков.

Товарищеский матч против «Аль-Ахли» завершился ничьeй 1:1 (и победой по пенальти), но в чемпионате Мексики команда провела напряжeнный финиш: победа над «Монтерреем» (2:1) и минимальные поражения от «Америка» и «Сан-Луиса» при равной борьбе. «Пачука» предпочитает сыгранную оборону и быстрые переходы, не форсируя события в атаке.

«Зальцбург»

«Зальцбург» завершил сезон в Австрии в зрелищной манере. Команда забила 11 мячей за 5 последних игр (в среднем 2.2 гола за матч), но и пропустила 9 – оборона оставляет вопросы. Австрийцы выиграли у «Рапида» (4:2), «Блау-Вайсса» (2:1) и «Аустрии» (2:0), но проиграли «Штурму» (2:4) и «Вольфсбергу» (1:2), демонстрируя нестабильность под давлением.

Команда активно использует высокую линию, прессингует и создаeт много моментов, но часто теряет контроль в концовке. При этом «Зальцбург» забивает в 15 матчах подряд, что делает их опасными даже в условиях плотной обороны соперника.

Факты о командах:

«Пачука»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах дома
  • В среднем 0.8 гола за матч, 1.2 – пропущенных
  • Победа над «Монтерреем» и ничья с «Аль-Ахли» в последних играх

«Зальцбург»

  • Забивает в 15 матчах подряд
  • В среднем 2.2 гола за матч, 1.8 – пропущенных
  • 3 победы в 5 матчах, но пропускает в 3 играх подряд

Прогноз на матч «Пачука» – «Зальцбург»

Форма и стиль «Зальцбурга» делают его фаворитом, однако нестабильность в защите и выездной статус нивелируют преимущество. «Пачука» играет строго и цепко дома, а это может сдержать австрийскую атаку. Ожидается жeсткая борьба с обменом голами и минимальным перевесом более результативной команды.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зальцбурга».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зальцбурга» – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Зальцбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зальцбурга»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Зальцбург Пачука
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