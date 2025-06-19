Клубный ЧМ. «Ювентус» уничтожил «Аль-Айн» (5:0), «Зальцбург» обыграл «Пачуку» (2:1)

В ночь на 19 июня состоялись два заключительных матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Ювентус» нанес сокрушительное поражение «Аль-Айну» из ОАЭ, отправив в ворота соперника пять безответных голов.

«Зальцбург» был сильнее «Пачуки» – 2:1.

Клубный чемпионат мира. Группа G. 1-й тур

Аль-Айн (ОАЭ) – Ювентус (Италия) – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Коло Муани, 11; 0:2 – Консейсау, 21; 0:3 – Йылдыз, 31; 0:4 – Коло Муани, 45+4; 0:5 – Консейсау, 58.

Клубный чемпионат мира. Группа H. 1-й тур

Пачука (Мексика) – Зальцбург (Австрия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глух, 42; 1:1 – Гонсалес, 56; 1:2 – Онисиво, 76.

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