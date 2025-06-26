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Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Пачука»: Клубный чемпионат мира, 27 июня 2025

26 июня 2025 9:41
Аль-Хиляль - Пачука
27 июн. 2025, пятница 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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27 июня на стадионе GEODIS Park состоится третий тур группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Хиляль» сыграет с мексиканской «Пачукой». Команды подходят к этому матчу в разных эмоциональных и игровых состояниях: «Аль-Хиляль» уверенно набирает очки и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, а «Пачука» – одна из самых нестабильных команд турнира, нуждающаяся в победе, но не демонстрирующая нужного уровня игры.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд продолжает свою серию без поражений, которая уже насчитывает 7 матчей. Команда в хорошей форме, что подтверждают и ничьи против «Реала» (1:1) и «Ред Булла» (0:0). «Аль-Хиляль» демонстрирует стабильную атаку – 8 голов в 5 последних матчах (1.6 за игру), а оборона остаeтся достаточно надeжной – 5 пропущенных мячей (1.0 за игру). Команда действует компактно, хорошо использует стандарты и умеет контролировать игру. Забивает в 15 из 17 последних матчей – показатель атакующей стабильности.

«Пачука»

Мексиканский клуб пока что оставляет неоднозначное впечатление. Два поражения в двух матчах группового этапа – от «Ред Булла» (1:2) и «Реала» (1:3) – подтверждают нестабильность команды. В пяти последних матчах «Пачука» забила всего 3 гола (0.6 за игру), а пропустила 8 (1.6 за игру). Команда не может наладить надeжную игру в обороне и часто теряет структуру под давлением. Несмотря на отдельные моменты активности в атаке, глобально «Пачука» выглядит слабее соперников как по содержанию игры, так и по результатам.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Забивает в 15 из 17 последних игр
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (5 последних игр)

«Пачука»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр)

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Пачука»

Форма и текущая динамика говорят в пользу «Аль-Хиляля». Команда более стабильна, лучше организована и выглядит уверенно даже на фоне топ-соперников. «Пачука» пока не демонстрирует нужного уровня – слабая атака и неуверенная оборона делают еe уязвимой в подобных встречах. При этом «Пачука» способна зацепиться за гол, особенно учитывая турнирную мотивацию. Но класс и системность игры «Аль-Хиляля» должны привести их к победе.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля» – коэффициент 6.50
  • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Хиляля»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Пачука Аль-Хиляль
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