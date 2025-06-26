27 июня на стадионе GEODIS Park состоится третий тур группового этапа Клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Хиляль» сыграет с мексиканской «Пачукой». Команды подходят к этому матчу в разных эмоциональных и игровых состояниях: «Аль-Хиляль» уверенно набирает очки и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф, а «Пачука» – одна из самых нестабильных команд турнира, нуждающаяся в победе, но не демонстрирующая нужного уровня игры.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд продолжает свою серию без поражений, которая уже насчитывает 7 матчей. Команда в хорошей форме, что подтверждают и ничьи против «Реала» (1:1) и «Ред Булла» (0:0). «Аль-Хиляль» демонстрирует стабильную атаку – 8 голов в 5 последних матчах (1.6 за игру), а оборона остаeтся достаточно надeжной – 5 пропущенных мячей (1.0 за игру). Команда действует компактно, хорошо использует стандарты и умеет контролировать игру. Забивает в 15 из 17 последних матчей – показатель атакующей стабильности.

«Пачука»

Мексиканский клуб пока что оставляет неоднозначное впечатление. Два поражения в двух матчах группового этапа – от «Ред Булла» (1:2) и «Реала» (1:3) – подтверждают нестабильность команды. В пяти последних матчах «Пачука» забила всего 3 гола (0.6 за игру), а пропустила 8 (1.6 за игру). Команда не может наладить надeжную игру в обороне и часто теряет структуру под давлением. Несмотря на отдельные моменты активности в атаке, глобально «Пачука» выглядит слабее соперников как по содержанию игры, так и по результатам.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 15 из 17 последних игр

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (5 последних игр)

«Пачука»

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр)

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Пачука»

Форма и текущая динамика говорят в пользу «Аль-Хиляля». Команда более стабильна, лучше организована и выглядит уверенно даже на фоне топ-соперников. «Пачука» пока не демонстрирует нужного уровня – слабая атака и неуверенная оборона делают еe уязвимой в подобных встречах. При этом «Пачука» способна зацепиться за гол, особенно учитывая турнирную мотивацию. Но класс и системность игры «Аль-Хиляля» должны привести их к победе.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки: