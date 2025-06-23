Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»

Судья Рамон Абатти активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки на 90+5-й минуте матча «Реал» – «Пачука» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Это произошло из-за оскорблений в адрес защитника мадридцев Антонио Рюдигера с трибун.

Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.

На 90+3-й минуте встречи Рюдигер упал в штрафной мексиканцев после борьбы с защитником мексиканского клуба Густаво Кабралом. Игрок «Реала» стал апеллировать к бразильскому арбитру, утверждая, что соперник фолил на нем. Абатти не назначил пенальти.

Рюдигер и Кабрал стали выяснять отношения, но партнеры по командам растащили их в стороны.