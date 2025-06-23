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  • Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»

Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»

Сегодня, 10:44

Судья Рамон Абатти активировал антирасистский протокол – показал скрещенные руки на 90+5-й минуте матча «Реал»«Пачука» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Это произошло из-за оскорблений в адрес защитника мадридцев Антонио Рюдигера с трибун.

Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.

На 90+3-й минуте встречи Рюдигер упал в штрафной мексиканцев после борьбы с защитником мексиканского клуба Густаво Кабралом. Игрок «Реала» стал апеллировать к бразильскому арбитру, утверждая, что соперник фолил на нем. Абатти не назначил пенальти.

Рюдигер и Кабрал стали выяснять отношения, но партнеры по командам растащили их в стороны.

  • Рюдигер вышел на поле на 77-й минуте при счете 3:0 вместо Трента Александера-Арнольда.
  • «Реал» занимает 1-е место в группе H с 4 очками после 2 матчей. В заключительной встрече группового этапа мадридцы встретятся с «Зальцбургом».

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Источник: As
Клубный чемпионат мира Пачука Реал Рюдигер Антонио
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