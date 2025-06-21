Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Пачука»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025

21 июня 2025 10:01
Реал - Пачука
22 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Реала»
Сделать ставку

В матче второго тура Клубного чемпионата мира «Реал» встретится с мексиканской «Пачукой». Обе команды начали турнир с напряженных матчей, и теперь им предстоит важная встреча, чтобы гарантировать себе лучшее положение в группе.

«Реал»

Мадридский клуб выступил сдержанно в своем первом матче, сыграв в ничью 1:1 с «Аль-Хилалем». Тем не менее, «Реал» остается фаворитом группы, особенно учитывая их впечатляющую форму в атаке. В последних 5 играх они забили 10 голов, что говорит о стабильной атакующей мощи. Впрочем, проблемы в защите остаются: «Реал» пропустил 6 голов за эти 5 матчей, что подчеркивает их уязвимость в обороне. Однако, несмотря на пропущенные голы, команда забивает в каждом матче, и в этом поединке против «Пачуки» они, вероятно, вновь будут доминировать в атаке.

«Пачука»

Мексиканский клуб начал турнир с поражения 1:2 от «Ред Булла», продемонстрировав проблемы в защите. За последние 5 матчей «Пачука» забила всего 4 гола, что является слабым показателем для команды такого уровня. Пропуская в среднем 1.2 гола за матч, «Пачука» выглядит уязвимой против атакующих команд, и встреча с таким мощным оппонентом, как «Реал», может быть для них настоящим испытанием. Несмотря на трудности в обороне, «Пачука» забивает в каждом из последних матчей, что дает надежду на гол в предстоящем поединке.

Факты о командах:

«Реал»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за матч, 1.20 – пропущенных
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

«Пачука»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч, 1.20 – пропущенных
  • В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Межконтинентальный кубок, Финал
Реал
3 : 0
18.12.2024
Пачука

Прогноз на матч «Реал» – «Пачука»

Несмотря на проблемы в обороне, «Реал» выглядит уверенным фаворитом встречи. Команда способна контролировать игру и создавать множество голевых моментов против менее организованной защиты «Пачуки». В то же время, мексиканцы могут найти шансы в атаке, так как они забивают в каждом матче. Но учитывая явную разницу в классе и уровне игры команд, «Реал» вряд ли упустит победу в этой встрече.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Реала» – коэффициент 6.50
  • Оба тайма: победа «Реала» – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Пачука Реал
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 1
7.00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
Гватемала - Панама
Точный счёт 1:2 в пользу Панамы
Матч завершен
2 : 1
7.50
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Точный счёт 3:0 в пользу «Баварии»
Матч завершен
2 : 1
1.85
Клубный чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бавария - Бока Хуниорс
Победа «Баварии» с форой -1.5
Матч завершен
0 : 1
6.00
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Точный счёт 2:1 в пользу «Лос-Анджелеса»
Матч завершен
0 : 1
1.90
Клубный чемпионат мира, группа D, 2 тур
Лос-Анджелес - Эсперанс
Тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 