В матче второго тура Клубного чемпионата мира «Реал» встретится с мексиканской «Пачукой». Обе команды начали турнир с напряженных матчей, и теперь им предстоит важная встреча, чтобы гарантировать себе лучшее положение в группе.

«Реал»

Мадридский клуб выступил сдержанно в своем первом матче, сыграв в ничью 1:1 с «Аль-Хилалем». Тем не менее, «Реал» остается фаворитом группы, особенно учитывая их впечатляющую форму в атаке. В последних 5 играх они забили 10 голов, что говорит о стабильной атакующей мощи. Впрочем, проблемы в защите остаются: «Реал» пропустил 6 голов за эти 5 матчей, что подчеркивает их уязвимость в обороне. Однако, несмотря на пропущенные голы, команда забивает в каждом матче, и в этом поединке против «Пачуки» они, вероятно, вновь будут доминировать в атаке.

«Пачука»

Мексиканский клуб начал турнир с поражения 1:2 от «Ред Булла», продемонстрировав проблемы в защите. За последние 5 матчей «Пачука» забила всего 4 гола, что является слабым показателем для команды такого уровня. Пропуская в среднем 1.2 гола за матч, «Пачука» выглядит уязвимой против атакующих команд, и встреча с таким мощным оппонентом, как «Реал», может быть для них настоящим испытанием. Несмотря на трудности в обороне, «Пачука» забивает в каждом из последних матчей, что дает надежду на гол в предстоящем поединке.

Факты о командах:

«Реал»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 2.00 гола за матч, 1.20 – пропущенных

Забивает в 11 матчах подряд

В последних 5 играх: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

«Пачука»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.00 гола за матч, 1.20 – пропущенных

В последних 5 играх: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:0 Межконтинентальный кубок, Финал Реал 3 : 0 Пачука

Прогноз на матч «Реал» – «Пачука»

Несмотря на проблемы в обороне, «Реал» выглядит уверенным фаворитом встречи. Команда способна контролировать игру и создавать множество голевых моментов против менее организованной защиты «Пачуки». В то же время, мексиканцы могут найти шансы в атаке, так как они забивают в каждом матче. Но учитывая явную разницу в классе и уровне игры команд, «Реал» вряд ли упустит победу в этой встрече.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки: