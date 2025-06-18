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Смотреть прямую трансляцию матча «Пачука» против «Зальцбурга», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пачука» – «Зальцбург»