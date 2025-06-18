19.06.2025, четверг, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Пачука
Пачука
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ПЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
26
Алан Баутиста
АП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
18
Авилес Уртадо
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Морено
5
Гонсалес
4
Бауэрман
6
Перейра
24
Родригес
18
Монтиэль
16
Педраса
8
Палавесино
29
Кенеди
8
Домингес
23
Рондон
4-2-1-3
52
Завешицки
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
13
Кретциг
2
Бидструп
18
Зульцбахер
10
Глух
10
Ратков
20
Байду
45
Нене
18
Монтиэль
14
Санчес
14
Санчес
18
Монтиэль
8
Палавесино
5
Хоменченко
5
Хоменченко
8
Палавесино
29
Кенеди
26
Баутиста
26
Баутиста
29
Кенеди
16
Педраса
9
Кеннеди
9
Кеннеди
16
Педраса
8
Домингес
18
Уртадо
18
Уртадо
8
Домингес
13
Кретциг
4
Мельберг
4
Мельберг
13
Кретциг
18
Зульцбахер
5
Диабате
5
Диабате
18
Зульцбахер
10
Глух
14
Дагхим
14
Дагхим
10
Глух
20
Байду
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Байду
10
Ратков
11
Вертессен
11
Вертессен
10
Ратков
Остались в запасе
Пачука
Зальцбург
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
37
Тим Труммер
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
37
Тим Труммер
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Пачука - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
3
Количество передач
270
359
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Пачука» против «Зальцбурга», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пачука» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»