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  • «Пачука» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

«Пачука» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

18 июня 2025, 23:50
Пачука
19.06.2025, четверг, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
56' Б. Гонсалес
42' О. Глух 76' К. Онисиво
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
5
Брайан Гонсалес
ЛЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Элиас Монтиэль
ОП
16
Педро Педраса
ОП
8
Агустин Палавесино
ЦП
8
Алексей Домингес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К) ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
2
Мадс Бидструп
(К) ЦП
18
Валентин Зульцбахер
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Эдмунд Байду
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Пачука
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ПЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
5
Сантьяго Хоменченко
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
26
Алан Баутиста
АП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
18
Авилес Уртадо
ЦФ
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
5
Сумайла Диабате
ЦП
37
Тим Труммер
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Морено
5
Гонсалес
4
Бауэрман
6
Перейра
24
Родригес
18
Монтиэль
16
Педраса
8
Палавесино
29
Кенеди
8
Домингес
23
Рондон
4-2-1-3
52
Завешицки
22
Ляйнер
22
Гаду
14
Расмуссен
13
Кретциг
2
Бидструп
18
Зульцбахер
10
Глух
10
Ратков
20
Байду
45
Нене
18
Монтиэль
14
Санчес
14
Санчес
18
Монтиэль
8
Палавесино
5
Хоменченко
5
Хоменченко
8
Палавесино
29
Кенеди
26
Баутиста
26
Баутиста
29
Кенеди
16
Педраса
9
Кеннеди
9
Кеннеди
16
Педраса
8
Домингес
18
Уртадо
18
Уртадо
8
Домингес
13
Кретциг
4
Мельберг
4
Мельберг
13
Кретциг
18
Зульцбахер
5
Диабате
5
Диабате
18
Зульцбахер
10
Глух
14
Дагхим
14
Дагхим
10
Глух
20
Байду
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Байду
10
Ратков
11
Вертессен
11
Вертессен
10
Ратков
Остались в запасе
Пачука
Зальцбург
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
37
Тим Труммер
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Хурадо
ВР
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Виктор Гузман
ЦП
99
Эмилио Родригес
ЦП
19
Хавьер Лопес
ЦФ
15
Исраэль Луна
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
32
Йонас Крамри
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
37
Тим Труммер
ЦП
6
Мауриц Кьергор
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
8
Сота Китано
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Пачука - Зальцбург
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
3
Количество передач
270
359
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Пачука» против «Зальцбурга», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пачука» – «Зальцбург»

«Пачука» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Зальцбург Пачука
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