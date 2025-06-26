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«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92

26 июня 2025 11:17
Аль-Хиляль - Пачука
27 июн. 2025, пятница 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
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1.92
Победа «Аль-Хиляль»
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На стадионе GEODIS Park состоится матч заключительного тура группового этапа Клубного чемпионата мира между «Аль-Хилялем» и «Пачукой». Саудовский гранд уверенно начал турнир с ничьих против «Ред Булла» и «Реала», тогда как мексиканский клуб проиграл оба стартовых матча, и теперь вынужден надеяться на чудо. Учитывая текущую форму и статистику, «Аль-Хиляль» подходит к игре фаворитом.

«Аль-Хиляль»

Саудовцы провели мощный отрезок из семи матчей без поражений, в том числе сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и «Ред Буллом» (0:0) на старте турнира. Команда показывает устойчивый баланс между атакой и обороной.

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В 5 последних матчах: 8 забитых, 5 пропущенных
  • В среднем: 1.6 гола за игру в атаке, 1.0 – в обороне
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей
  • Проявила стабильность даже против топ-соперников

«Пачука»

Мексиканцы испытывают серьезные проблемы в обороне: 8 пропущенных мячей за 5 матчей и 2 поражения в турнире – не лучший фон перед решающей встречей. Атакующие показатели команды тоже скромны.

  • В 5 последних матчах: 3 забитых, 8 пропущенных
  • В среднем: 0.6 гола за игру в атаке, 1.6 – в обороне
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Лишь одна победа за последние 6 матчей (по пенальти)
  • В игре против «Реала» был забит единственный гол

Ключевые факты перед матчем

  • «Аль-Хиляль» забивает в среднем 1.6 гола за игру, «Пачука» – 0.6
  • У «Пачуки» 4 матча подряд с пропущенными голами
  • «Аль-Хиляль» провeл два качественных матча против «Реала» и «Ред Булла»
  • «Пачука» проиграла оба матча на турнире с общим счeтом 2:5
  • «Аль-Хиляль» не проигрывает уже 7 игр подряд

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Пачука»

У «Аль-Хиляля» есть все шансы закрепить выход из группы. Команда Луиса Кастро уверенно действует в обороне и стабильно находит моменты у чужих ворот, даже против более сильных соперников. «Пачука», напротив, выглядит уязвимой в защите и редко демонстрирует остроту в атаке. Учитывая статистику и текущую форму, логично ожидать победу саудовцев с запасом по игре и по моментам.

Сценарий предполагает осторожное начало от «Аль-Хиляля», но при первой возможности команда будет искать пути к воротам. «Пачука» же, вероятно, допустит ошибки в обороне, как это было в матчах против «Ред Булла» и «Реала». Вероятен результат 2:0 или 2:1 в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал Аль-Хиляля больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Победа Аль-Хиляля с форой -1 – коэффициент 2.60

1.92
Победа «Аль-Хиляль»
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Автор: Рассказов Михаил
Клубный чемпионат мира Пачука Аль-Хиляль
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