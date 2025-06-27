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  • «Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

27 июня 2025, 02:50
Аль-Хиляль
27.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Пачука
22' С. Аль-Давсари 90+5' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Пачука
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
18
Элиас Монтиэль
ОП
8
Агустин Палавесино
ЦП
8
Алексей Домингес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К) ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
5
Брайан Гонсалес
ЛЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Авилес Уртадо
ЛВ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
26
Алан Баутиста
АП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
87
Тамбакти
3
Кулибали
6
Аль-Давсари
8
Невеш
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
3-3-1-2-1
1
Хурадо
2
Баррето
4
Бауэрман
6
Перейра
14
Санчес
18
Монтиэль
19
Акевес
8
Палавесино
8
Домингес
29
Кенеди
23
Рондон
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
10
Малком
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
10
Малком
29
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
29
Аль-Давсари
2
Баррето
5
Гонсалес
5
Гонсалес
2
Баррето
8
Палавесино
16
Педраса
16
Педраса
8
Палавесино
29
Кенеди
26
Баутиста
26
Баутиста
29
Кенеди
8
Домингес
18
Уртадо
18
Уртадо
8
Домингес
14
Санчес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Санчес
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Пачука
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Хайме Лосано
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Александар Митрович
ЦФ
Пачука
Точно не сыграют
Андрес Миколта
ЦЗ
Статистика матча Аль-Хиляль - Пачука
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
13
Офсайды
4
3
Количество передач
450
477
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Пачука», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Пачука»

«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Пачука Аль-Хиляль
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