27.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
5
Брайан Гонсалес
ЛЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Авилес Уртадо
ЛВ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
26
Алан Баутиста
АП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
87
Тамбакти
3
Кулибали
6
Аль-Давсари
8
Невеш
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
3-3-1-2-1
1
Хурадо
2
Баррето
4
Бауэрман
6
Перейра
14
Санчес
18
Монтиэль
19
Акевес
8
Палавесино
8
Домингес
29
Кенеди
23
Рондон
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
10
Малком
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
10
Малком
29
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
29
Аль-Давсари
2
Баррето
5
Гонсалес
5
Гонсалес
2
Баррето
8
Палавесино
16
Педраса
16
Педраса
8
Палавесино
29
Кенеди
26
Баутиста
26
Баутиста
29
Кенеди
8
Домингес
18
Уртадо
18
Уртадо
8
Домингес
14
Санчес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Санчес
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Пачука
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
АП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
25
Карлос Морено
ВР
24
Луис Родригес
ЦЗ
13
Хорхе Берланга
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Хайме Лосано
Аль-Хиляль
Точно не сыграют
Пачука
Точно не сыграют
Статистика матча Аль-Хиляль - Пачука
2
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
13
Офсайды
4
3
Количество передач
450
477
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Пачука», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Пачука»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»