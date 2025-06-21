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«Реал» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.55

21 июня 2025 12:35
Реал - Пачука
22 июн. 2025, воскресенье 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
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1.55
Победа «Реала»
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22 июня на стадионе Банк оф Америка состоится матч 2-го тура Клубного чемпионата мира, в котором встретятся испанский «Реал Мадрид» и мексиканский «Пачука». После ничьей в первом туре против «Аль-Хилаля», «Реал» будет стремиться к победе, а «Пачука» постарается восстановить свою уверенность после поражения от «Ред Булл». Встреча обещает быть интересной, учитывая атакующие способности обеих команд.

«Реал»

«Реал Мадрид» показывает хорошую форму в последние недели, несмотря на ничью с «Аль-Хилалем» в первом туре. В последних 5 играх команда Карло Анчелотти забила 10 голов, в среднем 2.00 гола за игру, что подтверждает их отличные атакующие качества. Однако защита «Реала» не так стабильна, как хотелось бы, ведь они пропустили 6 голов за тот же период.

Форма команды:

  • В последних 5 играх: 10 забитых и 6 пропущенных голов;
  • Средний показатель забитых голов за игру: 2.00;
  • Средний показатель пропущенных голов за игру: 1.20;
  • «Реал Мадрид» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Реал» продолжает демонстрировать отличные результаты в Ла Лиге и международных турнирах. Однако им предстоит серьезный тест в лице «Пачуки», которая вряд ли позволит им расслабиться.

«Пачука»

«Пачука» не была успешной в первом туре против «Ред Булл», потерпев поражение со счетом 1:2. Тем не менее, команда показала неплохую игру и имеет приличный атакующий потенциал. За последние 5 матчей «Пачука» забила 4 гола, что в среднем составляет 0.80 гола за игру. Проблемы возникают в защите, так как команда пропустила 6 голов в этих играх.

Форма команды:

  • В последних 5 играх: 4 забитых и 6 пропущенных голов;
  • Средний показатель забитых голов за игру: 0.80;
  • Средний показатель пропущенных голов за игру: 1.20;
  • «Пачука» не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.

Хотя «Пачука» находится не в лучшей форме, она будет стремиться выступить на уровне, чтобы добиться положительного результата против «Реала». Тем не менее, учитывая их проблемы в обороне, им будет сложно справиться с атакующим натиском «Реала».

Ключевые факты перед матчем

  • «Реал» забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • «Пачука» забивает в среднем 0.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх «Реал Мадрид» пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • В последних 5 играх «Пачука» пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
  • «Реал» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, «Пачука» не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.

Анализ и прогноз

«Реал Мадрид» будет фаворитом этого матча. Несмотря на некоторые проблемы в защите, атакующие возможности «Реала» остаются на высоте. «Пачука» имеет слабости в обороне, что может привести к пропущенным голам от мощной атаки мадридцев. «Реал» будет доминировать на поле и, скорее всего, выиграет этот матч с убедительным результатом.

«Пачука» может создать несколько опасных моментов, но их оборона вряд ли справится с атакующими силами «Реала». Команда из Мексики, вероятно, будет ориентироваться на контратаки, но им будет сложно удержать результат против такой мощной команды.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Реала» – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Реала Мадрид» больше 2.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

1.55
Победа «Реала»
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Пачука Реал
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