19 июня на стадионе Audi Field в рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира встретятся один из лидеров чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» и итальянский гранд «Ювентус». Обе команды подходят к матчу в отличной форме и с высокими ожиданиями, но разными стилями игры и уровнем соперничества в национальных чемпионатах.

«Аль-Айн»

Эмиратский клуб удивляет своей надежной игрой в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила лишь один мяч, демонстрируя высокий уровень организованности. В атаке показатели стабильны, пусть и не сверхрезультативны.

1.80 гола в среднем за матч

0.20 гола пропущено в среднем за игру

3 последних матча – на ноль

7 матчей без поражений

«Аль-Айн» опирается на баланс между компактной обороной и быстрыми переходами в атаку. Команда демонстрирует зрелую игру и редко позволяет сопернику создавать много опасных моментов.

«Ювентус»

«Ювентус» завершил сезон в Италии с хорошей серией: три победы и два ничейных результата. Команда Аллегри забивает в каждом из пяти последних матчей, при этом сохраняет относительную надeжность в защите.

1.80 гола в среднем за игру

0.80 гола пропущено за матч

5 матчей подряд без поражений

уверенная победа над «Удинезе» (2:0) и «Венецией» (3:2) на финише сезона

Туринцы хорошо взаимодействуют в центре поля и играют с расчетом, предпочитая не рисковать. Это делает их стиль прагматичным, но эффективным, особенно против команд, уступающих в классе.

Ключевые факты перед матчем

«Аль-Айн» пропустил только 1 мяч в 5 последних матчах

3 игры подряд без пропущенных мячей

«Ювентус» забивает в 5 матчах кряду

Обе команды забивают по 1.80 гола за матч

«Ювентус» проиграл лишь один из 10 последних официальных матчей

Анализ и прогноз

Встреча двух команд, находящихся в хорошей форме, обещает быть тактически насыщенной. «Аль-Айн» играет предельно организованно и способен затруднить атакующие действия любого соперника. Однако «Ювентус» обладает большим опытом выступлений на международной арене и умеет вскрывать плотные обороны за счeт позиционного давления и высокого индивидуального уровня игроков.

Ожидать разгрома не стоит – «Аль-Айн» не из тех, кто легко сдаeтся. Тем не менее, учитывая класс «Ювентуса» и его стабильность, именно итальянцы являются фаворитами пары. Их аккуратная игра и умение использовать свои моменты делают ставку на их победу оправданной.

Рекомендованные ставки