22.06.2025, воскресенье, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
7
Гарсия
15
Гюлер
4-1-4-1
25
Морено
24
Родригес
4
Бауэрман
6
Перейра
5
Гонсалес
18
Монтиэль
8
Домингес
26
Баутиста
8
Палавесино
29
Кенеди
23
Рондон
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
15
Гюлер
14
Модрич
14
Модрич
15
Гюлер
7
Гарсия
21
Диас
21
Диас
7
Гарсия
7
Винисиус
23
Муньос
23
Муньос
7
Винисиус
26
Баутиста
22
Кабрал
22
Кабрал
26
Баутиста
29
Кенеди
14
Санчес
14
Санчес
29
Кенеди
24
Родригес
19
Лопес
19
Лопес
24
Родригес
8
Домингес
9
Кеннеди
9
Кеннеди
8
Домингес
Остались в запасе
Реал
Пачука
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
7
Виктор Гузман
АП
15
Исраэль Луна
АП
18
Авилес Уртадо
ЛВ
99
Эмилио Родригес
ПВ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
7
Виктор Гузман
АП
15
Исраэль Луна
АП
18
Авилес Уртадо
ЛВ
99
Эмилио Родригес
ПВ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хайме Лосано
Реал
Точно не сыграют
Пачука
Точно не сыграют
Статистика матча Реал - Пачука
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Пачука», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Пачука»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»