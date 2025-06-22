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  • «Реал» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Реал» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 20:50
Реал
22.06.2025, воскресенье, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 2 тур
3 : 1
Завершен
Пачука
35' Д. Беллингем 43' А. Гюлер 70' Ф. Вальверде
80' Э. Монтиэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Винисиус
ЛФ
7
Гонсало Гарсия
ЦФ
15
Арда Гюлер
РФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Пачука
25
Карлос Морено
ВР
5
Брайан Гонсалес
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
24
Луис Родригес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛП
18
Элиас Монтиэль
ОП
26
Алан Баутиста
ЦП
8
Агустин Палавесино
ЦП
8
Алексей Домингес
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Пачука
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Карлос Санчес
ПЗ
18
Авилес Уртадо
ЛВ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
7
Виктор Гузман
АП
19
Хавьер Лопес
АП
15
Исраэль Луна
АП
99
Эмилио Родригес
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
11
Гарсия
2
Асенсио
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
7
Гарсия
15
Гюлер
4-1-4-1
25
Морено
24
Родригес
4
Бауэрман
6
Перейра
5
Гонсалес
18
Монтиэль
8
Домингес
26
Баутиста
8
Палавесино
29
Кенеди
23
Рондон
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
22
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
15
Гюлер
14
Модрич
14
Модрич
15
Гюлер
7
Гарсия
21
Диас
21
Диас
7
Гарсия
7
Винисиус
23
Муньос
23
Муньос
7
Винисиус
26
Баутиста
22
Кабрал
22
Кабрал
26
Баутиста
29
Кенеди
14
Санчес
14
Санчес
29
Кенеди
24
Родригес
19
Лопес
19
Лопес
24
Родригес
8
Домингес
9
Кеннеди
9
Кеннеди
8
Домингес
Остались в запасе
Реал
Пачука
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
7
Виктор Гузман
АП
15
Исраэль Луна
АП
18
Авилес Уртадо
ЛВ
99
Эмилио Родригес
ПВ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
32
Хесус Фортеа
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьян Хурадо
ВР
19
Алонсо Акевес
ЛЗ
2
Серхио Баррето
ЦЗ
5
Сантьяго Хоменченко
ОП
16
Педро Педраса
ОП
7
Виктор Гузман
АП
15
Исраэль Луна
АП
18
Авилес Уртадо
ЛВ
99
Эмилио Родригес
ПВ
19
Ильян Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хайме Лосано
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Эдуардо Камавинга
ЦП
Дани Карвахаль
ПЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Эндрик
ЦФ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ферлан Менди
ЛЗ
Пачука
Точно не сыграют
Андрес Миколта
ЦЗ
Статистика матча Реал - Пачука
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Пачука», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Пачука»

«Реал» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Пачука Реал
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