- 5 февраля
- 20:05 Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше 2
- 7 февраля 2021
- 16:37 «Динамо» за шесть дней до кубкового матча со «Спартаком» сыграет в закрытом режиме с «Сочи» и «Ордабасы»
- 2 декабря 2020
- 16:21 Журналист Кожахмет: «Тренер и игрок казахстанского «Ордабасы» устроили драку после заключительного матча сезона» 1
- 3 ноября 2020
- 14:37 Видео «Кайрат» впервые за 16 лет взял КПЛ, Вагнер забил в чемпионском матче 4
- 4 февраля 2020
- 18:30 Журналист Кожахмет: «Тренер «Ордабасы» раздосадован, что Жамалетдинов решил остаться в «Лехе» 1
- 1 августа 2019
- 19:31 Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» пройти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 12
- 25 июля 2019
- 22:20 Комличенко забил в ворота «Ордабасы» в матче квалификации Лиги Европы 3
- 26 апреля 2016
- 18:04 Байсеитов: «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит» 10