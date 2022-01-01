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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Ордабасы
Новости
€ 8 млн
Ордабасы - новости команды
Шымкент
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Сайт:
http://www.fcordabasy.kz
Тренер:
Андрей Мартин
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Ордабасы» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Ордабасы» – «Астана»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Окжетпес» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Окжетпес» – «Ордабасы»: кто победит в матче 25-го тура Премьер-лиги 2026
4 сентября
Трансляция
«Ордабасы» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Алтай» – «Ордабасы»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026
18 августа
Трансляция
«Ордабасы» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Ордабасы» – «Алтай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Жетысу» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Жетысу» – «Ордабасы»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Ордабасы» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Ордабасы» – «Тобол»: кто победит в матче 20 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
«Кайрат» – «Ордабасы»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
«Каспий» – «Ордабасы»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
Трансляция
«Ордабасы» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Ордабасы» – «Улытау»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
4 июля
«Улытау» – «Ордабасы»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026
27 июня
Трансляция
«Елимай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Елимай» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.92
13 июня
Трансляция
«Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Ордабасы» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.6
27 мая
Трансляция
«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Тобол» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78
22 мая
Трансляция
«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Трансляция
«Алтай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Трансляция
«Ордабасы» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Ордабасы» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.70
2 мая
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
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