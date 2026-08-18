Полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Алтаем» и «Ордабасы» пройдет 19 августа в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток». Хозяева находятся в глубочайшем кризисе – пять поражений подряд, тогда как гости уверенно лидируют в чемпионате и подходят к полуфиналу с тремя победами кряду и 15 матчами с голами. Разница в классе между командами колоссальна, и «Ордабасы» уже дважды в этом сезоне обыгрывал «Алтай» с одинаковым счетом 3-1. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию и пробиться в финал, или фаворит продолжит свою победную поступь и уверенно выйдет в решающий матч?

Кто победит в матче

В пользу «Алтая» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в девяти последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,20 гола, что позволяет им надеяться на гол престижа. Однако защита «Алтая» действует катастрофически – в среднем за последние пять игр они пропускают 3,60 гола, а также пропускают в пяти последних матчах. В предыдущем туре чемпионата «Алтай» уступил «Ордабасы» (1-3), а до этого потерпел разгромы от «Окжетпеса» (1-4) и «Астаны» (1-4). При такой игре рассчитывать на победу над лидером практически невозможно, даже несмотря на домашнюю поддержку и кубковый характер матча.

«Ордабасы» подходит к полуфиналу в феноменальной форме. Команда выиграла три последних матча, забивает в 15 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 2,60 гола и пропускает 0,80 гола. В очных встречах с «Алтаем» «Ордабасы» также доминирует – две победы подряд со счетом 3-1, и еще одна игра завершилась вничью (0-0). В атаке гости стабильны, а их защита выглядит надежной, что делает их абсолютными фаворитами. В предыдущем туре «Ордабасы» уверенно разгромил «Алтай» (3-1), а до этого обыграл «Жетысу» (4-0) и «Тобол» (2-0). При такой форме и статистике шымкентский клуб должен без проблем выходить в финал.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о тотальном превосходстве «Ордабасы». Гости имеют колоссальное преимущество в классе, форме и личных встречах, тогда как «Алтай» переживает кризис, много пропускает и редко побеждает. Ожидается, что «Ордабасы» добьется уверенной победы и выйдет в финал Кубка Казахстана.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ордабасы» имеет подавляющее преимущество – две победы подряд со счетом 3-1 и одна ничья (0-0). Текущая форма «Ордабасы» впечатляет – три победы подряд, 15 матчей с голами и 2,60 гола за игру, тогда как «Алтай» проиграл пять последних матчей и пропускает в среднем 3,60 гола. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Ордабасы» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча. Гости находятся в феноменальной форме (три победы подряд, 15 матчей с голами, 2,60 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют против соперника, который переживает кризис (пять поражений подряд, 3,60 пропущенных гола за игру). Ожидаем, что «Ордабасы» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом, которая выведет его в финал Кубка Казахстана. Ставка: победа «Ордабасы» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Полуфинальный матч Кубка Казахстана между «Алтаем» и «Ордабасы» состоится 19 августа 2026 года в Усть-Каменогорске на стадионе «Восток» и начнется в 14-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.