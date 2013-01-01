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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Ордабасы
Результаты
€ 8 млн
Ордабасы - результаты матчей
Шымкент
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Сайт:
http://www.fcordabasy.kz
Тренер:
Андрей Мартин
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Казахстан. Кубок. 2026
Казахстан. Премьер-лига. 2026
Лига конференций. 2025/2026
Казахстан. Кубок. 2025
Казахстан. Премьер-лига. 2025
Товарищеские матчи. 2025
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Казахстан. Премьер-лига. 2019
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Казахстан. Премьер-лига. 2017
Казахстан. Финальный раунд. 2016
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Казахстан. Премьер-Лига. 2016
Казахстан. Финальный раунд. 2015
Лига Европы. 2015/2016
Казахстан. Премьер-Лига. 2015
Товарищеские матчи. 2015
Казахстан. Финальный раунд. 2014
Казахстан. Премьер-Лига. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Казахстан. Финальный раунд. 2013
Казахстан. Премьер-лига. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Казахстан. Премьер-Лига. 2012
12.09 | 17:00
Ордабасы
1 : 0
Астана
05.09 | 14:00
Окжетпес
2 : 1
Ордабасы
29.08 | 18:00
Ордабасы
3 : 0
Кызыл-Жар
15.08 | 18:00
Ордабасы
3 : 1
Алтай
08.08 | 16:00
Жетысу
0 : 4
Ордабасы
02.08 | 18:00
Ордабасы
2 : 0
Тобол
26.07 | 17:00
Кайрат
2 : 1
Ордабасы
19.07 | 19:00
Ордабасы
3 : 1
Елимай
11.07 | 18:00
Каспий
3 : 2
Ордабасы
05.07 | 18:00
Ордабасы
1 : 0
Улытау
28.06 | 16:00
Улытау
0 : 1
Ордабасы
20.06 | 18:00
Ордабасы
2 : 0
Каспий
14.06 | 17:00
Елимай
1 : 3
Ордабасы
28.05 | 18:00
Ордабасы
2 : 1
Кайрат
23.05 | 18:00
Тобол
0 : 3
Ордабасы
17.05 | 18:00
Ордабасы
2 : 1
Жетысу
10.05 | 14:00
Алтай
0 : 0
Ордабасы
03.05 | 18:00
Ордабасы
2 : 0
Актобе
25.04 | 15:00
Кызыл-Жар
1 : 2
Ордабасы
18.04 | 17:00
Ордабасы
2 : 1
Окжетпес
11.04 | 18:00
Астана
1 : 1
Ордабасы
04.04 | 17:00
Ордабасы
1 : 1
Атырау
20.03 | 16:00
Ордабасы
2 : 0
Кайсар
16.03 | 18:00
Женис
0 : 2
Ордабасы
07.03 | 17:30
Ордабасы
2 : 2
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