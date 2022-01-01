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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Ордабасы
Состав
€ 8 млн
Ордабасы - состав команды
Шымкент
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Сайт:
http://www.fcordabasy.kz
Тренер:
Андрей Мартин
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Шайзада Бекхан
Вра
28
€ 0.5 млн
13
Толепберген Кажимукан
Вра
26
€ 0.25 млн
3
Килама Гай-Марселен
Защ
27
€ 1 млн
55
Аманович Алекса
Защ
29
€ 0.75 млн
5
Антич Никола
Защ
32
€ 0.5 млн
22
Астанов Султанбек
Защ
27
€ 0.5 млн
8
Жаксыбаев Улар
Защ
31
€ 0.25 млн
25
Малый Сергей
Защ
36
€ 0.2 млн
4
Кейлер Сергей
Защ
31
€ 0.15 млн
15
Амир Жасулан
Защ
19
€ 0.075 млн
3
Alan Carlos
Защ
-
77
Абагна Давид
Пол
28
€ 0.7 млн
8
Вакулко Юрий
Пол
28
€ 0.7 млн
16
Кэпэцынэ Михай
Пол
30
€ 0.6 млн
27
Канаджижа Дарио
Пол
32
€ 0.2 млн
27
Серик Нурдаулет
Пол
20
-
44
Tidiane Keita
Пол
-
23
Нурымбет Абинур
Пол
21
-
10
Астанов Эльхан
Нап
26
€ 0.45 млн
19
Натель Лео
Нап
29
€ 0.4 млн
9
Мораес Эвертон
Нап
24
€ 0.3 млн
45
Митков Димитар
Нап
26
€ 0.3 млн
28
Йонсен Бьерн
Нап
34
€ 0.275 млн
20
Токтыбай Магжан
Нап
22
€ 0.125 млн
21
Токтыбай Биржан
Нап
22
€ 0.075 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 7
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