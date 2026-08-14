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«Ордабасы» – «Алтай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

14 августа 2026 10:18
Ордабасы - Алтай
15 авг. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между шымкентским «Ордабасы» и «Алтаем» пройдет 15 августа в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова. Хозяева уверенно лидируют в чемпионате с 49 очками и имеют феноменальную домашнюю серию – 11 побед подряд на своем поле, тогда как гости замыкают таблицу с 17 баллами и не выигрывают в пяти последних матчах. Разница в классе и форме между командами колоссальна, но «Алтай» стабильно забивает в девяти последних встречах. Сможет ли аутсайдер преподнести сенсацию и хотя бы забить лидеру, или «Ордабасы» продолжит свою победную поступь и разгромит соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Ордабасы» говорит абсолютно все. Шымкентский клуб выиграл 11 последних матчей на своем поле, забивает в 14 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,60 раза и пропускает всего 0,80 гола. В предыдущем туре «Ордабасы» разгромил «Жетысу» (4-0), а до этого уверенно переиграл «Тобол» (2-0) и «Елимай» (3-1). В Кубке Казахстана хозяева также обыграли «Алтай» со счетом 3-1, что добавляет им психологическое преимущество. Оборона команды действует надежно, а атака стабильно реализует моменты – при такой игре даже минимальная ошибка соперника может быть наказана.

«Алтай» подходит к матчу с серьезными проблемами. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, а ее защита выглядит катастрофически – в среднем за последние пять игр они пропускают 3,40 гола, что является одним из худших показателей в лиге. В последнем туре «Алтай» сыграл вничью с «Кызыл-Жаром» (2-2), но до этого уступил «Окжетпесу» (1-4) и «Астане» (1-4). При этом гости стабильно забивают – в девяти последних матчах они отличались голом, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. Против такой уязвимой обороны, как у «Алтая», «Ордабасы» должен использовать свое преимущество и забить несколько мячей.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Ордабасы». Хозяева находятся на пике формы, имеют мощную атаку и надежную защиту, а также играют на своем поле против соперника, который много пропускает и редко побеждает. Ожидается, что «Ордабасы» продолжит свою победную серию и добьется разгромной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ордабасы» имеет преимущество: в последней встрече (Кубок, июль 2026) хозяева разгромили «Алтай» со счетом 3-1, а в чемпионате весной была ничья (0-0). Текущая форма «Ордабасы» впечатляет – 11 домашних побед подряд и 2,60 гола за игру, тогда как «Алтай» проигрывает в пяти из шести последних матчей и пропускает в среднем 3,40 гола. Учитывая разницу в классе и статистику, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 3 (75%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 0 (0%)
8
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Ордабасы
3 : 1
15.08.2026
Алтай
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Алтай
1 : 2
19.08.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Ордабасы
3 : 1
15.08.2026
Алтай
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Ордабасы
3 : 1
15.07.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Алтай
0 : 0
10.05.2026
Ордабасы

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (11 домашних побед подряд, 2,60 гола за игру), забивают в 14 матчах подряд и играют против соперника, который много пропускает (3,40 гола за игру). «Алтай» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атаку лидера. Ожидаем, что «Ордабасы» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Ордабасы» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Алтаем» состоится 15 августа 2026 года в Шымкенте на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ордабасы» – «Алтай»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

1.70
Победа «Ордабасы» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Алтай Ордабасы
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