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«Елимай» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.92

13 июня 2026 10:00
Елимай - Ордабасы
14 июн. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.92
Тотал голов меньше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Елимай» и «Ордабасы».

«Елимай»

Семейский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (20 очков после 12 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в трeх последних матчах и в четырeх из пяти последних личных встречах с «Ордабасы». В среднем за последние пять игр «Елимай» забивает 1.40 гола (семь голов) и пропускает столько же. При этом оборона хозяев остаeтся уязвимой: клуб пропускает в семи последних матчах. Домашняя форма внушает оптимизм: «Елимай» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Кайсаром» (3:2). Лучший бомбардир Роман Муртазаев уже забил семь мячей.

«Ордабасы»

Шымкентский клуб уверенно лидирует в чемпионате, набрав 28 очков после 12 туров. «Ордабасы» обладает лучшей разницей мячей в лиге (+13) и самой результативной атакой (21 гол). Команда побеждает в трeх последних матчах и забивает в четырeх подряд. В среднем за последние пять игр гости забивают 1.60 гола (восемь голов) и пропускают всего 0.40. Оборона выглядит образцово. В прошлом туре была одержана победа над «Кайратом» (2:1). В личных встречах с «Елимаем» «Ордабасы» забивает в четырeх последних матчах.

Факты о командах

«Елимай»

  • 4-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Роман Муртазаев (7)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 8 последних матчах
  • Забивают «Ордабасы» в 4 последних встречах

«Ордабасы»

  • 1-е место, 28 очков
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.40 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Лучшая атака и разница мячей в лиге
  • Забивают «Елимаю» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Елимай» – «Ордабасы»

«Ордабасы» является явным фаворитом благодаря лидирующей позиции, лучшей атаке и образцовой обороне. «Елимай» дома неплох и стабильно забивает, но его защита регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, а их оборона способна сдержать атаку хозяев. При этом «Елимай» почти всегда забивает «Ордабасы» в последних встречах, поэтому гол от хозяев вероятен. Исход может быть любым, но ставка на то, что гости не проиграют, выглядит надeжной, а результативность ожидается невысокой.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.92
  • «Ордабасы» не проиграет (двойной шанс X2)

1.92
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Елимай
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