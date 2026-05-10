Составы команд
Алтай
Алтай
3-3-2-1-1
32
Коновалов
4
Мицевич
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
9
Горшунов
21
Ямбор
15
Шмидт
11
Дадаев
18
Назымханов
77
Попов
99
Стоисавлевич
4-3-2-1
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
15
Амир
77
Абагна
10
Астанов
45
Митков
9
Горшунов
5
Сайлыбаев
5
Сайлыбаев
9
Горшунов
18
Назымханов
88
Иванов
88
Иванов
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
11
Дадаев
46
Тетерин
46
Тетерин
11
Дадаев
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
15
Амир
23
Халматов
23
Халматов
15
Амир
10
Астанов
9
Наумец
9
Наумец
10
Астанов
45
Митков
20
Токтыбай
20
Токтыбай
45
Митков
77
Абагна
21
Токтыбай
21
Токтыбай
77
Абагна
Остались в запасе
Алтай
Ордабасы
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
19
Захар Гультяев
ЦП
10
Адилет Омарбек
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
19
Захар Гультяев
ЦП
10
Адилет Омарбек
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Алтай - Ордабасы
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Ордабасы», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»