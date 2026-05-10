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  • «Алтай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Алтай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 12:50
Алтай
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ордабасы
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
32
Иван Коновалов
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
23
Досжан Кенжегулов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
21
Никола Ямбор
ОП
11
Ибрагим Дадаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
ЦП
77
Сэйф Попов
ПВ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
15
Жасулан Амир
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
77
Давид Абагна
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Алтай
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
5
Ораз Сайлыбаев
ЛЗ
2
T. Redzhepov
ЦЗ
88
Сергей Иванов
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
19
Захар Гультяев
ЦП
10
Адилет Омарбек
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
46
Артем Тетерин
ЦФ
Ордабасы
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коновалов
4
Мицевич
23
Кенжегулов
3
Одеойибо
9
Горшунов
21
Ямбор
15
Шмидт
11
Дадаев
18
Назымханов
77
Попов
99
Стоисавлевич
4-3-2-1
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
15
Амир
77
Абагна
10
Астанов
45
Митков
9
Горшунов
5
Сайлыбаев
5
Сайлыбаев
9
Горшунов
18
Назымханов
88
Иванов
88
Иванов
18
Назымханов
99
Стоисавлевич
70
Митрофанов
70
Митрофанов
99
Стоисавлевич
11
Дадаев
46
Тетерин
46
Тетерин
11
Дадаев
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
15
Амир
23
Халматов
23
Халматов
15
Амир
10
Астанов
9
Наумец
9
Наумец
10
Астанов
45
Митков
20
Токтыбай
20
Токтыбай
45
Митков
77
Абагна
21
Токтыбай
21
Токтыбай
77
Абагна
Остались в запасе
Алтай
Ордабасы
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
19
Захар Гультяев
ЦП
10
Адилет Омарбек
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Ануар Сапаргалиев
ВР
35
Абылхаир Алиакбар
ВР
2
T. Redzhepov
ЦЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
19
Захар Гультяев
ЦП
10
Адилет Омарбек
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Алтай - Ордабасы
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Алтай» против «Ордабасы», 9-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алтай» – «Ордабасы»

«Алтай» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Алтай
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