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«Улытау» – «Ордабасы»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

27 июня 2026 10:23
Улытау - Ордабасы
28 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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2.30
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
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Матч 15 тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Ордабасы» пройдет 28 июня 2026 года в Жезказгане. Хозяева занимают четвертое место с 23 очками и не проигрывают в трех последних матчах, но их атака выглядит крайне бледно – всего четыре гола в пяти последних играх. «Ордабасы», напротив, является безоговорочным лидером чемпионата с 34 очками, имеет 10 побед в активе и лучшую разницу мячей в турнире (+17), а также побеждает в пяти последних матчах. Сможет ли «Улытау» преподнести сенсацию и отобрать очки у фаворита, или «Ордабасы» продолжит свое победное шествие и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к игре с невыразительной статистикой: четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в трех последних матчах, но при этом редко забивает – лучший бомбардир Георгий Бугулов отличился всего трижды в 14 матчах. Домашняя поддержка может стать фактором, но против такого мощного соперника, как «Ордабасы», улытауцам будет крайне сложно создать моменты и тем более забить.

«Ордабасы» подходит к игре в великолепной форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в пяти последних матчах, забивает в каждом из них и имеет лучшую разницу мячей в турнире. Лидеры атаки шымкентцев стабильно реализуют моменты, а оборона действует надежно. В очных встречах команды обменялись победами – по одному разу, но текущая форма и класс «Ордабасы» дают им явное преимущество.

Итоговый вывод: «Ордабасы» превосходит «Улытау» по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и турнирному положению. «Улытау» не показывает достаточной эффективности в атаке, чтобы конкурировать с лидером. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Ордабасы» выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа «Ордабасы».

Форма и история личных встреч

«Ордабасы» забивает в среднем 2,4 гола за матч и побеждает в пяти последних встречах, тогда как «Улытау» забивает всего 0,8 гола за игру и редко отличается результативностью. В очных встречах команды обменивались победами, но текущая форма и класс «Ордабасы» не оставляют сомнений в их превосходстве.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Улытау
2 : 1
24.08.2025
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау

Прогноз на победителя

«Ордабасы» имеет мощную атаку и надежную оборону, а также уверенно лидирует в чемпионате, тогда как «Улытау» не показывает достаточной результативности. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа «Ордабасы» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Ордабасы» с форой (-1) с коэффициентом 2.3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Премьер-лиги между «Улытау» и «Ордабасы» состоится 28 июня 2026 года и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Улытау» – «Ордабасы»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026

2.30
Победа «Ордабасы» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Улытау
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