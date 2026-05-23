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  • «Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 16:50
Тобол
23.05.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Ордабасы
50' М. Кэпэцынэ 84' Ж. Амир 87' Ж. Амир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
4
N. Cavnic
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
77
Давид Абагна
АП
45
Димитар Митков
ЦФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
3-3-1-3
1
Бусурманов
3
Асранкулов
3
Глущенков
22
Марочкин
21
Жагоров
14
Талаль
8
Тагыберген
7
Жумашев
18
Милованович
13
30
Герра
4-4-1-1
1
Шайзада
55
Аманович
3
Килама
15
Амир
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
23
Халматов
10
Астанов
19
Натель
14
Талаль
4
4
14
Талаль
3
Асранкулов
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
7
Жумашев
19
Жумат
19
Жумат
7
Жумашев
23
Халматов
77
Абагна
77
Абагна
23
Халматов
19
Натель
45
Митков
45
Митков
19
Натель
10
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
10
Астанов
11
Вакулко
21
Токтыбай
21
Токтыбай
11
Вакулко
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Тобол - Ордабасы
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Ордабасы»

«Тобол» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Тобол
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