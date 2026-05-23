23.05.2026, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-3-1-3
1
Бусурманов
3
Асранкулов
3
Глущенков
22
Марочкин
21
Жагоров
14
Талаль
8
Тагыберген
7
Жумашев
18
Милованович
13
30
Герра
4-4-1-1
1
Шайзада
55
Аманович
3
Килама
15
Амир
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
23
Халматов
10
Астанов
19
Натель
14
Талаль
4
4
14
Талаль
3
Асранкулов
17
Зуев
17
Зуев
3
Асранкулов
30
Герра
17
Марат
17
Марат
30
Герра
7
Жумашев
19
Жумат
19
Жумат
7
Жумашев
23
Халматов
77
Абагна
77
Абагна
23
Халматов
19
Натель
45
Митков
45
Митков
19
Натель
10
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
10
Астанов
11
Вакулко
21
Токтыбай
21
Токтыбай
11
Вакулко
Остались в запасе
Тобол
Ордабасы
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
57
A. Zinadin
ЦП
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Тобол - Ордабасы
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Ордабасы», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»