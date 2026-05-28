28.05.2026, четверг, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-2-3-2
1
Шайзада
15
Амир
3
Килама
25
Малый
5
Антич
55
Аманович
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
22
Астанов
10
Астанов
77
Абагна
4-2-4
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
25
Широбоков
3
Мата
18
Глейзер
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
19
Юккола
15
Амир
23
Халматов
23
Халматов
15
Амир
11
Вакулко
19
Натель
19
Натель
11
Вакулко
10
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
10
Астанов
18
Глейзер
8
Байбек
8
Байбек
18
Глейзер
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
4
1
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайрата», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»