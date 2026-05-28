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  • «Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 16:50
Ордабасы
28.05.2026, четверг, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
28' Г. Килама 64' Э. Астанов
14' Жоржинью
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
77
Давид Абагна
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЛФ
9
Эдмилсон
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
45
Димитар Митков
ЦФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
Кайрат
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Азамат Туякбаев
АП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
3-2-3-2
1
Шайзада
15
Амир
3
Килама
25
Малый
5
Антич
55
Аманович
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
22
Астанов
10
Астанов
77
Абагна
4-2-4
1
Анарбеков
24
Мрынский
14
Мартынович
25
Широбоков
3
Мата
18
Глейзер
13
Оксанен
12
Сатпаев
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
19
Юккола
15
Амир
23
Халматов
23
Халматов
15
Амир
11
Вакулко
19
Натель
19
Натель
11
Вакулко
10
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
10
Астанов
18
Глейзер
8
Байбек
8
Байбек
18
Глейзер
9
Эдмилсон
17
Туякбаев
17
Туякбаев
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
24
Aian Abdukhalyk
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Остались в запасе
82
Шерхан Калмурза
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Себастьян Себальос
ПВ
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
4
1
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайрата», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайрат»

«Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Ордабасы
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