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15.04.2019 20:48
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20.01.2017 09:55Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаютсяНижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.2
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26.12.2015 12:30Никто не ожидал в канун Boxing Day увидеть лидером таблицы АПЛ «Лестер Сити». Проводя параллели с персонажем популярного сериала, «Бомбардир» объясняет, почему разошедшейся команде пора остановиться.12