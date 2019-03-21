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04.09.2016 22:00ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голыСегодня состоялись первые встречи квалификации чемпионата мира в России. Англия удивительным образом победила в Трнаве, Норвегия ничего не противопоставила чемпионам мира немцам. «Бомбардир» предлагает вниманию читателей все голы главных матчей игрового дня.4
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16.11.2015 00:40«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Платини и Блаттера могут отстранить от футбола на шесть лет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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