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    Сборная Нигера по футболу - Таблица

    Турниры:
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Буркина-Фасо 6 4 0 2 7:4 +3 12
    2. Конго 6 3 2 1 7:3 +4 11
    3. Габон 6 2 1 3 5:6 -1 7
    4. Нигер 6 1 1 4 6:12 -6 4
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Габон 3 2 1 0 5:1 +4 7
    2. Буркина-Фасо 3 2 0 1 5:3 +2 6
    3. Конго 3 2 0 1 2:1 +1 6
    4. Нигер 3 1 1 1 5:3 +2 4
    Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Буркина-Фасо 3 2 0 1 2:1 +1 6
    2. Конго 3 1 2 0 5:2 +3 5
    3. Габон 3 0 0 3 0:5 -5 0
    4. Нигер 3 0 0 3 1:9 -8 0
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