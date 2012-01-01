Турниры:
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буркина-Фасо
|6
|4
|0
|2
|7:4
|+3
|12
|2.
|Конго
|6
|3
|2
|1
|7:3
|+4
|11
|3.
|Габон
|6
|2
|1
|3
|5:6
|-1
|7
|4.
|Нигер
|6
|1
|1
|4
|6:12
|-6
|4
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Габон
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Буркина-Фасо
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|3.
|Конго
|3
|2
|0
|1
|2:1
|+1
|6
|4.
|Нигер
|3
|1
|1
|1
|5:3
|+2
|4
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буркина-Фасо
|3
|2
|0
|1
|2:1
|+1
|6
|2.
|Конго
|3
|1
|2
|0
|5:2
|+3
|5
|3.
|Габон
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
|4.
|Нигер
|3
|0
|0
|3
|1:9
|-8
|0