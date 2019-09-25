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21.02.2017 17:55На прошлой неделе Лига чемпионов порадовала непредсказуемостью сюжетов. Сегодняшние пары интригуют не меньше. Продолжат ли французы удивлять мир? Возьмет ли «Байер» реванш? Блог «Vanity Fair» – о вечерних матчах ЛЧ.10
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11.12.2016 14:29В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?4
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06.12.2016 16:05Групповой этап Лиги Чемпионов вступает в свою решающую фазу, именуемую «последний тур». В это время здесь решается судьба многих команд, в том числе и московского ЦСКА, который еще может выйти в Лигу Европы.
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