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    Дижон-Монако

    29 ноября 2016
    Сможет ли Монако огорчить подопечных из Дижона?

    ДИЖОН

    Бургундский коллектив проводит турнир неровно, чередуя ничьи и поражения. Понятно, что с таким графиком встреч «Дижон» просто физически не в состоянии забраться в таблице выше определённого уровня. Например, прямо сейчас команда из Бургундии занимает только 14 строчку в турнирной таблице после двух кряду ничьих и двух кряду же поражений. Задорно, правда?! Подопечные Оливье Далль Ольо пытаются играть занятно, привносят в свои матчи какие-то новые чёрточки, но всё пока тщетно. У «сов» с начала сезона проявилась одна большая болезнь – они не в состоянии удерживать имеющееся преимущество. В поединке против «Генгама» (3:3) «совы» дважды вели в счёте с преимуществом в два гола, но не удержали драгоценную викторию.

    Вне игры или под вопросом: Бальмон, Мартен, Варро, Шафик, Лиск-Мелу.

    Дисквалифицирован: Абейд.

    МОНАКО

    Монегаски подходят к бургундской игре на второй строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 32 очками. Четыре победы в пяти последних играх говорят о том, что они так или иначе в конце сезона могут составить реальную конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионство: «Ниццу» мы пока как полноценного фаворита чемпионата не воспринимаем. Во всех соревнованиях, в которых «Монако» и «Дижон» играли друг с другом, монегаски неизменно не проигрывали оппоненту.

    Вне игры или под вопросом: Менди, Дирар.

    Дисквалифицирован: Жемерсон.

    Ход матча

    Жадный на голы в гостевых встречах «Монако» точно не отпустит соперника. Монегаски настроены решительно и победа с крупным счётом в Дижоне не станет никаким сюрпризом. Скорее, наоборот.

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