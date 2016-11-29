Дижон-Монако

Сможет ли Монако огорчить подопечных из Дижона?

ДИЖОН

Бургундский коллектив проводит турнир неровно, чередуя ничьи и поражения. Понятно, что с таким графиком встреч «Дижон» просто физически не в состоянии забраться в таблице выше определённого уровня. Например, прямо сейчас команда из Бургундии занимает только 14 строчку в турнирной таблице после двух кряду ничьих и двух кряду же поражений. Задорно, правда?! Подопечные Оливье Далль Ольо пытаются играть занятно, привносят в свои матчи какие-то новые чёрточки, но всё пока тщетно. У «сов» с начала сезона проявилась одна большая болезнь – они не в состоянии удерживать имеющееся преимущество. В поединке против «Генгама» (3:3) «совы» дважды вели в счёте с преимуществом в два гола, но не удержали драгоценную викторию.

Вне игры или под вопросом: Бальмон, Мартен, Варро, Шафик, Лиск-Мелу.

Дисквалифицирован: Абейд.

МОНАКО

Монегаски подходят к бургундской игре на второй строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 32 очками. Четыре победы в пяти последних играх говорят о том, что они так или иначе в конце сезона могут составить реальную конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионство: «Ниццу» мы пока как полноценного фаворита чемпионата не воспринимаем. Во всех соревнованиях, в которых «Монако» и «Дижон» играли друг с другом, монегаски неизменно не проигрывали оппоненту.

Вне игры или под вопросом: Менди, Дирар.

Дисквалифицирован: Жемерсон.

Ход матча

Жадный на голы в гостевых встречах «Монако» точно не отпустит соперника. Монегаски настроены решительно и победа с крупным счётом в Дижоне не станет никаким сюрпризом. Скорее, наоборот.