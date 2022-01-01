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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
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Кайсар - новости команды
Кызылорда
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Стадион имени Г. Муратбаева
Сайт:
http://www.fckaysar.kz
Тренер:
Виктор Кумыков
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Алтай» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Алтай» – «Кайсар»: кто победит в матче 25-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Тобол» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Тобол» – «Кайсар»: кто победит в матче 21 тура чемпионата Казахстана 2026
24 августа
«Женис» – «Кайсар»: кто победит в матче полуфинала Кубка Казахстана 2026
18 августа
Трансляция
«Кайсар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Кайсар» – «Актобе»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
«Елимай» – «Кайсар»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Казахстана 2026
25 июля
«Улытау» – «Кайсар»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
Фото
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Кайсар» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.70
19 июня
«Каспий» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.90
13 июня
Трансляция
«Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Кайсар» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.82
27 мая
Трансляция
«Кайрат» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Актобе» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.6
9 мая
Трансляция
«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026
6 мая
«Кайсар» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 6 мая 2026 с коэффициентом 1.40
5 мая
Трансляция
«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Кайсар» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.55
1 мая
Трансляция
«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026
29 апреля
Трансляция
«Окжетпес» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Окжетпес» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
24 апреля
Трансляция
«Кайсар» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Кайсар» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
18 апреля
«Атырау» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Кайсар» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.72
3 апреля
Трансляция
«Ордабасы» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026
20 марта
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