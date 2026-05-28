28.05.2026, четверг, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-3-3
40
Ковач
12
Совет
15
Идрисов
3
Толегенов
93
Аскаров
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
11
Мозес
96
Мухаммед
24
Чучкич
47
Конлимкос
3-2-4-1
22
Пивкин
2
Адамбаев
5
4
Жумаханов
44
Тюлюбай
20
Аширбек
18
Оразов
10
7
Муртазаев
27
Березкин
77
Плакка Фессу
12
Совет
18
Рустемулы
18
Рустемулы
12
Совет
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
11
Мозес
70
Эзекиель
70
Эзекиель
11
Мозес
3
Толегенов
19
Серикулы
19
Серикулы
3
Толегенов
6
Калдыбеков
14
Джонс
14
Джонс
6
Калдыбеков
44
Тюлюбай
23
Илич
23
Илич
44
Тюлюбай
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Пайруз
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
Остались в запасе
Кайсар
Елимай
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
23
Муслим Жумат
ЛВ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
23
Муслим Жумат
ЛВ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Елимай
1
2
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Елимая», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»