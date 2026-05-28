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  • «Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 15:50
Кайсар
28.05.2026, четверг, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Елимай
11' Н. Чучкич 90+4' И. Эзекиель
4' Р. Муртазаев 69' Э. Плакка Фессу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
40
Адам Ковач
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
11
Виктор Мозес
ПП
47
Бакдаулет Конлимкос
ПВ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
20
Арсен Аширбек
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
18
Рамазан Оразов
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
23
Муслим Жумат
ЛВ
18
Динмухаммед Рустемулы
ЦФ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
19
Димаш Серикулы
РФ
14
Томас Джонс
РФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
4-3-3
40
Ковач
12
Совет
15
Идрисов
3
Толегенов
93
Аскаров
17
Жумабеков
6
Калдыбеков
11
Мозес
96
Мухаммед
24
Чучкич
47
Конлимкос
3-2-4-1
22
Пивкин
2
Адамбаев
5
4
Жумаханов
44
Тюлюбай
20
Аширбек
18
Оразов
10
7
Муртазаев
27
Березкин
77
Плакка Фессу
12
Совет
18
Рустемулы
18
Рустемулы
12
Совет
96
Мухаммед
9
Агзамбаев
9
Агзамбаев
96
Мухаммед
11
Мозес
70
Эзекиель
70
Эзекиель
11
Мозес
3
Толегенов
19
Серикулы
19
Серикулы
3
Толегенов
6
Калдыбеков
14
Джонс
14
Джонс
6
Калдыбеков
44
Тюлюбай
23
Илич
23
Илич
44
Тюлюбай
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
Пайруз
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
Остались в запасе
Кайсар
Елимай
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
23
Муслим Жумат
ЛВ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
96
Айкын Ажихан
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
23
Муслим Жумат
ЛВ
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
67
Artem Zhilin
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Елимай
1
2
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Елимая», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Елимай»

«Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайсар
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