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«Кайсар» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 6 мая 2026 с коэффициентом 1.40

05 мая 2026 9:24
Кайсар - Кайрат
29 апр. 2026, среда 18:00 | Казахстан. Кубок, 1/8 финала
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1.40
Победа «Кайрата» с форой (0)
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6 мая в Кызылорде состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайсар» примет «Кайрат». Встреча середняка и безоговорочного лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Алматинцы продолжают впечатляющую беспроигрышную серию, но «Кайсар» традиционно неуступчив в очных противостояниях.

«Кайсар»

Кызылординцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Жетысу» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Адилет Кенесбек с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсар» пропускает в четырeх последних матчах, но не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и в 6 из 8 последних домашних матчей против «Кайрата». В недавнем кубковом матче «Кайсар» обыграл алматинцев со счeтом 2:1.

«Кайрат»

Алматинцы возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 13 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 9 и стабильно забивает в пяти последних турах. «Кайрат» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Жоржинью с 5 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайрат» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Кайсара» в Премьер-лиге.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Играет вничью в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Кайрата»
  • Победа над «Кайратом» в Кубке Казахстана (2:1)

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • Лучшая разница мячей в турнире – 9
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Кайсара»
  • Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Кайрат»

«Кайрат» является безоговорочным лидером чемпионата и не проигрывает 13 матчей подряд. «Кайсар» традиционно неуступчив в домашних матчах против алматинцев и одержал победу в недавней кубковой встрече. Несмотря на разницу в классе, хозяева способны дать бой фавориту. Ожидаем, что «Кайрат» как минимум не уступит, но лeгкой прогулки не получится.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайрата» с форой (0) – коэффициент 1.40
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Кайрата» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кайсар
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