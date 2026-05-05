6 мая в Кызылорде состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Кайсар» примет «Кайрат». Встреча середняка и безоговорочного лидера чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Алматинцы продолжают впечатляющую беспроигрышную серию, но «Кайсар» традиционно неуступчив в очных противостояниях.

«Кайсар»

Кызылординцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Жетысу» (1:1) и играют вничью три последних тура подряд. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Адилет Кенесбек с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайсар» пропускает в четырeх последних матчах, но не проигрывает в 6 из 8 последних встреч и в 6 из 8 последних домашних матчей против «Кайрата». В недавнем кубковом матче «Кайсар» обыграл алматинцев со счeтом 2:1.

«Кайрат»

Алматинцы возглавляют турнирную таблицу и не знают горечи поражений на протяжении 13 последних матчей Премьер-лиги. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире – 9 и стабильно забивает в пяти последних турах. «Кайрат» демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Жоржинью с 5 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Кайрат» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Кайсара» в Премьер-лиге.

Факты о командах

«Кайсар»

Играет вничью в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Кайрата»

Победа над «Кайратом» в Кубке Казахстана (2:1)

«Кайрат»

Не проигрывает в 13 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 5 последних матчах Премьер-лиги

Лучшая разница мячей в турнире – 9

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей против «Кайсара»

Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Кайрат»

«Кайрат» является безоговорочным лидером чемпионата и не проигрывает 13 матчей подряд. «Кайсар» традиционно неуступчив в домашних матчах против алматинцев и одержал победу в недавней кубковой встрече. Несмотря на разницу в классе, хозяева способны дать бой фавориту. Ожидаем, что «Кайрат» как минимум не уступит, но лeгкой прогулки не получится.

Рекомендованные ставки